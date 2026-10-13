Công an phường Nam Nha Trang xác minh vụ xô xát trong đêm

Sáng 13-10, Công an phường Nam Nha Trang cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện vụ việc một số đối tượng có hành vi xô xát, ẩu đả giữa đường phố vào đêm 12-10 và đang tiến hành xác minh, xử lý các đối tượng liên quan.

Nam thanh niên vung tay hành hung người ngồi trên xe máy.

Theo video lan truyền trên mạng xã hội, đêm 12-10, tại một ngã tư thuộc phường Nam Nha Trang, nhiều thanh niên đi xe máy dừng giữa lòng đường, ngay khu vực vạch kẻ dành cho người đi bộ. Trong clip dài hơn 10 giây, những người này tranh cãi, xô đẩy lẫn nhau. Một số người xuống xe, chỉ tay, túm kéo; những người khác vẫn ngồi trên xe máy. Đáng chú ý, một nam thanh niên tiến đến, vung tay hành hung người đang ngồi trên xe máy. Sự việc diễn ra giữa làn đường khi đèn tín hiệu giao thông đang xanh, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Công an phường Nam Nha Trang đang phối hợp với các lực lượng chức năng thu thập thông tin, làm rõ danh tính những người liên quan và diễn biến vụ việc. Những người có hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông hoặc cố ý gây thương tích sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.