Hà Nội: Trường học tăng cường giáo dục, thực hành kỹ năng an toàn cho học sinh

Gắn kết nhà trường với cộng đồng

Trường THCS Nghĩa Tân phối hợp với UBND phường Nghĩa Đô vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình "Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết", hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội.

Học sinh được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Tham dự buổi lễ có đại diện chính quyền địa phương, lực lượng công an, cán bộ, giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng 3.100 học sinh của trường.

Tại chương trình, ông Trần Tất Hiếu, Phó trưởng Công an phường Nghĩa Đô, công bố quyết định xây dựng mô hình và quyết định thành lập Ban chỉ đạo. Các quyết định xác định nhiệm vụ của những lực lượng tham gia triển khai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Tiến, Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, nhấn mạnh sự cần thiết của việc chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, nguy cơ mất an toàn giao thông và rủi ro trên không gian mạng. Chính quyền địa phương sẽ phối hợp với nhà trường và các lực lượng liên quan để triển khai mô hình.

Đại diện chính quyền địa phương, nhà trường và học sinh Trường THCS Nghĩa Tân tại lễ ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”.

Đại diện nhà trường, thầy Nguyễn Duy Tiến, Phó hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân, cam kết đưa các nội dung của mô hình vào hoạt động giáo dục hằng ngày, xây dựng môi trường học tập có kỷ cương, thân thiện, khuyến khích giáo viên nâng cao trách nhiệm, phụ huynh đồng hành và học sinh ứng xử văn minh, tôn trọng lẫn nhau.

Nghi thức khởi động mô hình có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, nhà trường và học sinh, thể hiện cam kết phối hợp trong công tác giáo dục, bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến học sinh.

Phòng chống bạo lực học đường

Tại Trường Tiểu học và THCS Đông Ngạc, sáng 12/10, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an phường Đông Ngạc phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và tội phạm ở người chưa thành niên, với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh.

Báo cáo viên phân tích các dạng bạo lực học đường, gồm bạo lực thể chất, tinh thần và trên mạng xã hội; đồng thời hướng dẫn học sinh nhận diện nguyên nhân, dấu hiệu và những ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Đông Ngạc tham gia tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường.

Học sinh cũng được phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý và những nguy cơ bị lôi kéo tham gia các hành vi trái pháp luật ở lứa tuổi vị thành niên.

Bên cạnh đó, chương trình hướng dẫn các em kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống không an toàn.

Để tăng tính tương tác, báo cáo viên tổ chức giao lưu, đặt câu hỏi và đưa ra các tình huống thực tế để học sinh thảo luận, lựa chọn cách xử lý. Qua đó, các em được khuyến khích chia sẻ quan điểm, nâng cao nhận thức về cách ứng xử phù hợp và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng, chống bạo lực học đường.

Chương trình cũng nhấn mạnh vai trò của tình bạn, sự tôn trọng và chia sẻ giữa học sinh, cùng ý thức chấp hành pháp luật trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) hằng năm cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Năm nay, chương trình được triển khai thành ba đợt, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các em được tìm hiểu những nguy cơ gây cháy, nổ trong gia đình và trường học; cách hô hoán, gọi điện thoại khẩn cấp, nhận diện lối thoát hiểm và lựa chọn phương án thoát nạn phù hợp. Cán bộ hướng dẫn lưu ý học sinh giữ bình tĩnh, không chen lấn, tuân thủ hướng dẫn và di chuyển đến nơi an toàn khi xảy ra sự cố.

Học sinh được hướng dẫn thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn.

Bên cạnh phần lý thuyết, học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, đồng thời tìm hiểu cách sử dụng thiết bị và các nguyên tắc bảo đảm an toàn.

Đối với cán bộ, giáo viên, nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ học sinh. Nhà trường xây dựng tình huống giả định cháy tại khu vực lớp học để các lực lượng liên quan thực hành phương án xử lý.

Khi tình huống giả định xảy ra, lực lượng PCCC tại chỗ kích hoạt báo động, phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy bằng thiết bị được trang bị. Giáo viên cũng được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn bằng dây từ trên cao trong trường hợp các lối thoát hiểm thông thường không thể sử dụng.

Hơn 400 học sinh tham gia chương trình trải nghiệm "Chúng em là lính cứu hỏa" tại Trường THCS Trưng Vương, do UBND phường Cửa Nam phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức.

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó chủ tịch Thường trực UBND phường Cửa Nam, cho biết chương trình được tổ chức hưởng ứng 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (4/10/2001-4/10/2026).

Theo ông Lâm, cháy, nổ và các sự cố, tai nạn có thể xảy ra ở nhiều nơi, trong khi kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH giúp mỗi người chủ động phòng ngừa, xử lý tình huống phù hợp và bảo vệ bản thân, những người xung quanh. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ năng cho học sinh cần được chú trọng.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương thực hành sử dụng bình chữa cháy tại chương trình “Chúng em là lính cứu hỏa”.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn học sinh nhận diện các nguyên nhân phổ biến gây cháy, nổ trong sinh hoạt và học tập; tìm hiểu biện pháp phòng ngừa, cách xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Học sinh được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập đám cháy mô phỏng, tìm hiểu phương tiện chuyên dụng của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR-XR và tham gia các hoạt động mô phỏng nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Với công nghệ VR-XR, các tình huống cháy, nổ, môi trường có khói và khí độc được mô phỏng để học sinh thực hành cách xử lý, thoát nạn trong điều kiện được kiểm soát. Các em cũng tìm hiểu công dụng của xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe thang, robot chữa cháy và một số thiết bị chuyên dụng.

Ở phần thực hành, học sinh trải nghiệm thoát nạn bằng xe thang ở độ cao khoảng 32 m dưới sự hướng dẫn, giám sát của lực lượng chức năng.

Trong hoạt động "Trải nghiệm đội hình chữa cháy, cứu tài sản", các em được chia thành đội, lần lượt vượt cọc lửa mô hình, vận chuyển kiện hàng, vượt chướng ngại vật và sử dụng bình chữa cháy để dập đám cháy mô phỏng.

Theo ban tổ chức, các hoạt động giúp học sinh thực hành kỹ năng PCCC và CNCH, đồng thời rèn luyện sự nhanh nhẹn, bình tĩnh, khả năng phối hợp và ý thức hỗ trợ đồng đội.

Ông Nguyễn Tùng Lâm mong muốn học sinh ghi nhớ kiến thức đã được hướng dẫn, chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy tại gia đình và trường học, không đùa nghịch với lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện hoặc vật dụng có nguy cơ gây cháy.

Trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng

Trước đó, Đoàn Thanh niên phường Cửa Nam phối hợp với Trường THCS Ngô Sĩ Liên và Công ty Luật TNHH Hà Lan tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật với chủ đề "An toàn không gian mạng dành cho học sinh".

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan trao đổi với học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên về kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn.

Tại chương trình, luật sư Lưu Thị Ngọc Lan, Công ty Luật TNHH Hà Lan, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2025, giúp học sinh hiểu thêm về vai trò của pháp luật trong bảo vệ con người, tổ chức và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Phần giao lưu, xử lý tình huống thu hút học sinh đặt câu hỏi, trao đổi với báo cáo viên về những vấn đề trong học tập, giao tiếp và sử dụng Internet, mạng xã hội.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các rủi ro học sinh có thể gặp trong đời sống số, như lừa đảo bằng thông báo trúng thưởng, đánh cắp tài khoản và thông tin cá nhân, kết bạn với người lạ, dụ dỗ cung cấp hình ảnh riêng tư, bắt nạt trên mạng hoặc đăng tải hình ảnh của người khác khi chưa được đồng ý.

Các tình huống thực tế giúp học sinh nhận diện nguy cơ và hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình khi tham gia môi trường mạng. An toàn số không chỉ là bảo vệ tài khoản, phòng tránh lừa đảo mà còn thể hiện ở cách bình luận, đăng tải và chia sẻ thông tin. Những hành vi tưởng như đùa vui hoặc việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể ảnh hưởng đến người khác.

Thông qua chương trình, học sinh được bổ sung kiến thức về bảo vệ thông tin cá nhân, phòng tránh rủi ro và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng, hướng tới sử dụng công nghệ an toàn và tôn trọng người khác.