Đội giúp dân trong đêm ở phường An Phú Đông

Video Đội hỗ trợ nhân dân phường An Phú Đông hỗ trợ người đi đường gặp sự cố. Thực hiện: NGUYỄN TÂN

Hàng đêm, các thành viên tập trung ở trụ sở văn phòng khu phố để lên đường làm nhiệm vụ

Đội thường di chuyển trên tuyến đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ) và đường Hà Huy Giáp, gặp người đi đường bị sự cố là sẵn sàng trợ giúp

Từ năm 2019 đến nay, các thành viên vẫn duy trì hoạt động, bất kể thời gian, thời tiết

Gặp trường hợp xe hết xăng, các thành viên sẽ mua xăng để hỗ trợ người đi đường

Một số thành viên trong đội còn có kỹ năng sửa chữa xe máy

Có trường hợp xe hết nhớt, các thành viên của đội hỗ trợ kịp thời

Hai sinh viên bị hư xe dọc đường được đội hỗ trợ lúc gần 23 giờ khuya

Đội hút đinh "tác nghiệp" trên tuyến đường Đỗ Mười từ cầu vượt Ngã tư Ga đến cầu vượt Bình Phước.

Kết quả thu gom của nhóm hút đinh sau một lượt rà quét

Hiện đội đã có khoảng 10 thành viên, có sự hỗ trợ của các chiến sĩ dân quân và Bảo vệ ANTT cơ sở

Anh Nguyễn Đức Vinh, Bí thư Đoàn phường An Phú Đông cho biết sẽ tiếp tục định hướng, đồng hành cùng hoạt động của đội