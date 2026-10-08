Châu Tinh Trì bán công ty phim

Theo St Headline, Châu Tinh Trì là giám đốc điều hành kiêm cổ đông lớn của tập đoàn Bingo. Những năm gần đây, “vua hài châu Á” tích cực mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc đại lục, nhưng việc kinh doanh rạp chiếu phim lại không mấy khả quan.

Mới đây, Bingo đưa ra thông báo chính thức, cho biết đã bán toàn bộ cổ phần của Công ty Đầu tư Rạp chiếu phim Bingo (công ty con do Bingo sở hữu 100%), với mức giá tượng trưng cực thấp, chỉ 1 HKD.

Đạo diễn Châu Tinh Trì. Ảnh: Weibo.

Quyết định này đồng nghĩa công ty con chuyên vận hành chuỗi rạp chiếu phim tại Trung Quốc đại lục của Châu Tinh Trì chính thức đổi chủ. Tập đoàn Bingo do Châu Tinh Trì sáng lập cũng hoàn toàn rút khỏi thị trường bán lẻ rạp chiếu phim tại thị trường tỷ dân.

Theo tờ nhật báo tài chính Hong Kong Economic Journal, trước đó, Công ty Đầu tư Rạp chiếu phim Bingo chủ yếu kinh doanh rạp chiếu phim tại Trung Quốc đại lục. Theo số liệu, doanh thu của công ty trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3 năm ngoái và năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3 năm nay lần lượt là 2,747 triệu HKD và 2,251 triệu HKD. Khoản lỗ hoạt động trong hai năm lần lượt là 2,543 triệu HKD và 1,2 triệu HKD. Tính đến cuối tháng 8 năm nay, khoản nợ ròng đã tích lũy lên khoảng 8,6 triệu HKD.

Chia sẻ về lý do bán công ty phim, Hội đồng quản trị Bingo Group cho biết, sau khi xem xét tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động, tập đoàn nhận thấy quyết định cắt lỗ với giá 1 HKD là hoàn toàn hợp lý. Thương vụ không chỉ giúp công ty mẹ lập tức cải thiện dòng tiền và khả năng thanh khoản, mà còn cho phép tập đoàn Bingo tập trung nguồn vốn và các nguồn lực cốt lõi vào những dự án phát triển khác có tiềm năng sinh lời cao hơn.

Dựa trên khoản nợ ròng chưa kiểm toán của công ty phim tính đến cuối tháng 8 và giá chuyển nhượng, Bingo ước tính thương vụ sẽ mang lại khoản lợi nhuận khoảng 5,4 triệu HKD cho chủ sở hữu tập đoàn.