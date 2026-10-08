Hơn 2.700 vị trí việc làm cần tuyển trong tháng 10

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh về nhu cầu tuyển dụng lao động trong tháng 10-2026 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm.

Theo đó, hiện nay các doanh nghiệp trong nước đang có nhu cầu tuyển 1.645 lao động tập trung vào các ngành nghề như: Xây dựng; du lịch nhà hàng – khách sạn; tài chính – kế toán – văn phòng; thương mại – kinh doanh – bán hàng; vận tải – kho bãi – giao nhận; may mặc… Mức lương được các doanh nghiệp đưa ra từ 4,2 đến 50 triệu đồng/tháng (tùy theo vị trí việc làm), đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ, phúc lợi theo quy định cho người lao động. Đối với các doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đang có nhu cầu tuyển 1.135 lao động tập trung ở các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Romani, Nga, Algeria. Các ngành nghề tuyển chọn như: Xây dựng, gia công cơ khí, chế biến thực phẩm, hộ lý, giặt ủi, vận tải, thợ điện, thợ sơn… Mức thu nhập từ 18 đến 57,7 triệu đồng/tháng (tùy thị trường).

Đây là cơ hội lựa chọn việc làm đối với người lao động trên địa bàn tỉnh. Người lao động có nhu cầu tìm kiếm công việc phù hợp có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (56 Lê Quý Đôn, phường Nha Trang).