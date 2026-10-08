'Sinh viên thế hệ mới 2026': Gen Z 'xắn tay' giải quyết việc quê

Với chủ đề Quê mình có việc, gen Z Việt có cách, mùa 4 đưa các dự án đến gần hơn với những vấn đề thực tế tại địa phương, đồng thời mở rộng sân chơi online tới sinh viên toàn quốc.

Các đội thi nhận áo thi đấu từ BTC. Ảnh: Thu Hà

Ở mùa này, chương trình đặt ra yêu cầu khó hơn cho các đội thi khi không chỉ phải đưa ra một ý tưởng hay mà phải chứng minh ý tưởng đó có thể giải quyết được vấn đề trong thực tế: từ đầu ra cho nông sản, phát triển làng nghề, phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, cải thiện sinh kế đến những câu chuyện có thật tại trường học, quê hương hoặc địa phương mà sinh viên quan tâm.

Nhà báo Phan Lạc Long, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí (Đài Truyền hình Việt Nam) cho biết, điểm nhấn của mùa giải năm nay chính là tinh thần Gen Z giải việc thật. Sinh viên phải quan sát cuộc sống, lắng nghe cộng đồng, nhận diện đúng vấn đề và tìm ra giải pháp phù hợp.

Chương trình năm nay diễn ra với 4 chặng chính: Lộ diện, Sân khấu hóa và phản biện, Thực địa, Chung kết.

Ở vòng Lộ diện, cánh cửa tuyển quân được mở rộng để sinh viên trên toàn quốc có thể chủ động tham gia bằng chính ý tưởng hoặc dự án của mình, theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Các thí sinh trực tiếp trình bày và bảo vệ ý tưởng trước BTC, Ban Giám khảo. Qua quá trình tuyển chọn, 8 đội thi chính thức, mỗi đội gồm 5 sinh viên bước vào hành trình của mùa giải.

Sự kiện giới thiệu chương trình diễn ra vào ngày 8.10 tại Hà Nội

Tại Sân khấu hóa và phản biện, các đội giới thiệu dự án thông qua video, trình diễn, pitching và những màn phản biện trực tiếp. Không chỉ bảo vệ ý tưởng trước Ban Giám khảo và đối thủ, các đội còn tiếp nhận câu hỏi, góp ý từ người dân, người thụ hưởng và những người trực tiếp chịu tác động bởi vấn đề mà dự án hướng tới.

Điểm thay đổi rõ nét nhất của mùa 4 nằm ở chặng Thực địa. Hai tập được dành riêng cho hành trình tại các địa phương, với thời lượng thực địa tăng đáng kể so với mùa trước. Các đội phải gặp người thụ hưởng, khảo sát lại bối cảnh, kiểm chứng những giả định ban đầu, điều chỉnh giải pháp và thử nghiệm một phần dự án trong điều kiện thực tế.

Phản hồi từ người dân và người thụ hưởng trở thành một trong những căn cứ đánh giá dự án. Qua đó, giải pháp của sinh viên không chỉ được nhìn nhận từ góc độ chuyên môn mà còn được kiểm chứng bởi chính cộng đồng mà dự án hướng tới phục vụ.

Tại Chung kết, 4 đội vượt qua vòng Thực địa cùng nhìn lại toàn bộ hành trình phát triển dự án, từ vấn đề ban đầu, những phản biện đã gặp, cách điều chỉnh giải pháp, trải nghiệm thực địa đến những kết quả thử nghiệm và giá trị thực tế đã tạo ra.

Các đội thi phải thể hiện được khả năng phát triển dự án trong mùa này

Kết quả cuối cùng được đánh giá trên cả quá trình phát triển của dự án thay vì chỉ dựa vào một phần đêm thi Chung kết. Các độiđồng thời phải chứng minh khả năng tiếp tục phát triển dự án và những nguồn lực cần thiết để đưa ra giải pháp đi xa hơn sau chương trình.

Theo cố vấn chương trình Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM, người trẻ cần những môi trường để thử sức, trải nghiệm, trưởng thành và gắn mình với các vấn đề của cộng đồng. Điều cần khơi dậy ở sinh viên là tầm nhìn, hoài bão, khát vọng và ý thức về vai trò của mình đối với xã hội.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa 4 là cuộc thi online Sinh viên thế hệ mới 2026 lần đầu được triển khai song song với phiên bản truyền hình. Nếu trên VTV3, khán giả được theo dõi hành trình của các đội thì trên sinhvienthehemoi.com, sinh viên trên toàn quốc có thể trực tiếp tham gia thông qua chính những vấn đề mình quan tâm và đề xuất cách giải quyết từ góc nhìn của thế hệ trẻ.

Năm nay, BTC dành tổng giá trị giải thưởng lên tới 350 triệu đồng cho các đội thi xuất sắc nhất của phiên bản truyền hình.

Đội quán quân nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT cùng giải thưởng trị giá 200 triệu đồng gồm 100 triệu đồng tiền mặt và 100 triệu đồng sản phẩm từ nhà tài trợ.

Hai đội Á quân nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT cùng 50 triệu đồng mỗi đội.

Với cuộc thi online Sinh viên thế hệ mới 2026, top 20dự án nhận bộ quà tặng đặc biệt của cuộc thi. Top 5 dự án xuất sắc nhất nhận 15 triệu đồng mỗi dự án cùng một bộ quà tặng.