Công đoàn phường Nam Nha Trang tổ chức họp liên tịch với UBND phường

Ngày 8-10, Công đoàn phường Nam Nha Trang tổ chức cuộc họp liên tịch giữa UBND phường và Ban Chấp hành Công đoàn phường.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa UBND phường và Ban Chấp hành Công đoàn phường; trao đổi, thảo luận về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, công tác quản lý và hoạt động công đoàn tại cơ sở. Đồng thời, thống nhất phương pháp phối hợp trong công tác nắm bắt tình hình, quản lý hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời trao đổi thông tin và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trên địa bàn phường.

Quang cảnh cuộc họp.

Cũng tại cuộc họp, Công đoàn phường đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 58 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân. Trong đó, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 58 đến 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật bảo đảm thiết thực, phù hợp với đặc thù công việc và tâm lý của công nhân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong hệ thống công nhân; quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của công nhân phù hợp với tình hình tại đơn vị…

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn phường tiếp tục quan tâm và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác an sinh xã hội, các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn các công đoàn cơ sở tăng cường phối hợp, vận động đoàn viên, người lao động chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Cuộc họp là dịp để UBND phường và Công đoàn phường tăng cường phối hợp, thống nhất các giải pháp trong công tác quản lý, tuyên truyền, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong thời gian tới.