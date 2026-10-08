Điện Máy Xanh dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức và trái phiếu

Ảnh minh họa. Nguồn: Điện Máy Xanh

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, dự kiến diễn ra vào chiều ngày 29/10 tới đây bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Về chính sách cổ tức, HĐQT đề xuất chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế năm 2026 thuộc về cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Trước mắt, công ty dự kiến tạm ứng cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cp trong tháng 12/2026, căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Với gần 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi cho đợt tạm ứng này vào khoảng 2.535 tỷ đồng.

Tổng mức cổ tức tiền mặt chính thức của năm 2026 sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 xem xét thông qua, căn cứ kết quả kinh doanh cả năm.

Muốn huy động 100 tỷ đồng từ trái phiếu

Nội dung quan trọng khác HĐQT Điện Máy Xanh sẽ trình cổ đông là phương án chào bán riêng lẻ tối đa 1.000 trái phiếu kèm chứng quyền, với tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng.

Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Lãi được thanh toán định kỳ hằng năm, gốc thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc khi được mua lại trước hạn.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm nhưng được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tân Bình bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi.

Thời gian chào bán dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 2/2027.

Toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ chi phí phát hành, Điện Máy Xanh dự kiến dùng để cơ cấu lại một phần khoản vay tại MUFG Bank - Chi nhánh TP HCM. Khoản vay này có giá trị khoảng 113,9 tỷ đồng, được giải ngân từ ngày 4/8/2026 với kỳ hạn 184 ngày, nhằm bổ sung vốn lưu động.

Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện pháp luật, đồng thời thuộc nhóm lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của Điện Máy Xanh, các công ty con và công ty liên doanh.

Quyền mua cổ phiếu theo hai chỉ tiêu

Theo phương án, mỗi trái phiếu sẽ đi kèm 100 chứng quyền. Với quy mô phát hành tối đa 1.000 trái phiếu, tổng số chứng quyền dự kiến phát hành là 100.000 đơn vị.

Mỗi chứng quyền cho phép người sở hữu mua 1.267 cổ phiếu phổ thông của Điện Máy Xanh. Như vậy, nếu toàn bộ chứng quyền được thực hiện, doanh nghiệp có thể phát hành thêm tối đa 126,7 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm lập phương án.

Giá thực hiện quyền ban đầu được xác định ở mức 74.000 đồng/cổ phiếu, có thể được điều chỉnh theo các điều khoản chống pha loãng. Theo lý giải của HĐQT, mức giá này tương đương giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là 80.000 đồng/cổ phiếu, sau khi trừ 4.000 đồng/cp cổ tức tiền mặt năm 2025 đã chi trả và 2.000 đồng/cp cổ tức năm 2026 dự kiến sắp thanh toán.

Quyền mua cổ phiếu không được thực hiện tự động mà phụ thuộc vào hai nhóm chỉ tiêu, gồm tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và hiệu quả diễn biến giá cổ phiếu DMX so với chỉ số VN30. Doanh nghiệp sẽ đánh giá điều kiện thực hiện quyền hằng năm, căn cứ kết quả kinh doanh và diễn biến giá cổ phiếu. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện tương ứng, người sở hữu chứng quyền sẽ không được hưởng quyền mua cổ phiếu theo phần chỉ tiêu không đạt.

Theo HĐQT, chương trình nhằm tạo động lực cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý chủ chốt hoàn thành các mục tiêu kinh doanh trong 5 năm đầu sau IPO và niêm yết, qua đó gắn lợi ích của người điều hành với lợi ích dài hạn của cổ đông.

Trong bảng minh họa về phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền của Điện Máy Xanh, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng giám đốc công ty được mua nhiều nhất 300 trái phiếu, nhận kèm 30.000 chứng quyền. Mỗi chứng quyền cho phép mua 1.267 cổ phiếu DMX với giá ban đầu 74.000 đồng/cp. Theo kịch bản minh họa, trong 5 năm, ông Hiểu Em có thể sử dụng 28.800 chứng quyền để mua gần 36,5 triệu cổ phiếu DMX.