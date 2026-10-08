Nâng chất lượng nhân lực, mở đường cho tăng trưởng

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III. (Ảnh: Trung Anh)

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 (CEF III 2026) với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”, các tham luận tập trung vào ba hướng chính: (1) chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động, (2) nâng cao năng lực quản trị, tài chính và mua bán, sáp nhập (M&A) của doanh nghiệp, (3) phát triển nhân lực kỹ thuật gắn với sản xuất, chuỗi giá trị và bán lẻ.

Các góc tiếp cận cho thấy yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cần gắn chặt với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ khả năng sẵn sàng làm việc, năng lực quản trị đến chuyên môn kỹ thuật.

Để người lao động thực sự “sẵn sàng đi làm”

ThS. Lại Hồng Đăng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội, trình bày tham luận “Nguồn nhân lực chất lượng cao cho tăng trưởng mới”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở đầu phần tham luận với chủ đề “Nguồn nhân lực chất lượng cao cho tăng trưởng mới”, ThS. Lại Hồng Đăng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội, tập trung làm rõ yêu cầu đối với nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Từ thực tiễn hỗ trợ thanh niên, kết nối với doanh nghiệp và thị trường lao động, ThS. Lại Hồng Đăng cho rằng, chất lượng nguồn nhân lực không nên được nhìn nhận đơn thuần qua bằng cấp.

Quan trọng hơn, người lao động cần có khả năng chuyển hóa kiến thức, kỹ năng và thái độ thành năng lực thực tiễn.

Theo hướng tiếp cận đó, ThS. Lại Hồng Đăng chỉ ra rằng khoảng cách giữa nhu cầu của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng của người lao động vẫn là một điểm nghẽn trên thị trường lao động.

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, nhưng người lao động chưa lúc nào cũng hiểu đầy đủ yêu cầu của từng vị trí.

Trong khi đó, quá trình tìm việc ngày càng đòi hỏi cao hơn về kỹ năng, tác phong và khả năng thích nghi.

Bởi vậy, theo ThS. Lại Hồng Đăng, cần tạo ra những kênh kết nối thực chất hơn giữa đào tạo, tuyển dụng và việc làm, qua đó giúp người lao động chuẩn bị đúng năng lực mà thị trường đang cần.

ThS. Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Kỹ năng, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội, giới thiệu chương trình Job Ready - Sẵn sàng đi làm. (Ảnh: Trung Anh)

Nối tiếp phần trình bày, ThS. Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Kỹ năng của Trung tâm, giới thiệu chương trình Job Ready - Sẵn sàng đi làm, được xây dựng nhằm giúp người trẻ chuẩn bị tốt hơn cho môi trường doanh nghiệp.

Cụ thể, chương trình đưa các yêu cầu của nơi làm việc vào quá trình rèn luyện, từ thời gian, kỷ luật, trang phục đến kỹ năng và thái độ nghề nghiệp.

Sau khóa đào tạo, doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ, đánh giá ứng viên và trao đổi về cơ hội tuyển dụng, tạo nên một quy trình kết nối liền mạch từ việc chuẩn bị kỹ năng đến việc ứng viên tiếp cận việc làm.

Qua mô hình này, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao được cụ thể hóa từ các năng lực nền tảng, gần với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Nâng chất lượng nhân lực để mở đường cho tăng trưởng

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) Phạm Thị Thùy Dương, trình bày tham luận “Nhân lực quản trị, tài chính và M&A”. (Ảnh: Trung Anh)

Tiếp nối câu chuyện về khả năng đáp ứng của người lao động, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) Phạm Thị Thùy Dương, chuyển trọng tâm sang một yêu cầu ở cấp độ doanh nghiệp, đó là năng lực quản trị và khả năng huy động, phân bổ các nguồn lực cho tăng trưởng.

Với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bài toán phát triển hiện nay gắn liền với cả nguồn vốn, năng lực quản trị và đội ngũ chuyên gia có khả năng đồng hành trong các giai đoạn chuyển đổi.

Trong đó, tái cấu trúc cần được nhìn nhận như một bước đi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển, thay vì chỉ thực hiện khi doanh nghiệp gặp khó khăn.

Từ thực tiễn thị trường M&A, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VMAA cho biết, thị trường M&A Việt Nam thời gian qua ghi nhận giá trị khoảng 8,7 tỷ USD với 367 thương vụ được công bố.

Quy mô và số lượng giao dịch cho thấy, nhu cầu tái cấu trúc, tìm kiếm nhà đầu tư và mở rộng hoạt động đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ nhân lực quản trị, tài chính và tư vấn.

Theo đó, VMAA hướng tới việc kết nối nhu cầu thực tế của doanh nghiệp với các chuyên gia, nguồn vốn và nhân lực phù hợp, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn hướng đi và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng phạm vi ứng dụng, đại diện VMAA nhấn mạnh, đây chỉ là công cụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, còn năng lực tư duy, học hỏi và thích ứng của con người vẫn cần được liên tục bồi đắp.

Nhân lực phải đi cùng từng mắt xích chuỗi giá trị

ThS. Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, trình bày tham luận “Nhân lực kỹ thuật, sản xuất và chuỗi giá trị, bán lẻ”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ở góc độ sản xuất, lưu thông và thị trường, ThS. Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, đặt vấn đề phát triển nhân lực trong mối quan hệ với toàn bộ chuỗi giá trị.

Một chuỗi giá trị chỉ có thể vận hành hiệu quả khi từng mắt xích được bảo đảm nguồn nhân lực phù hợp. Sự thiếu hụt nhân lực ở một khâu có thể ảnh hưởng đến năng suất và sức cạnh tranh của toàn bộ chuỗi.

Từ góc nhìn đó, Hà Nội cần xác định rõ những lĩnh vực nhân lực có tính nền tảng cho giai đoạn 2026-2030, trong đó tập trung vào năm nhóm gồm (1) nhân lực kỹ thuật cho sản xuất hiện đại; (2) nhân lực công nghệ và dữ liệu; (3) nhân lực quản trị chuỗi cung ứng, (4) nhân lực bán lẻ hiện đại; và (5) đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, ThS. Trần Thị Phương Lan cho rằng, đào tạo cần chuyển mạnh theo hướng gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và từng chuỗi giá trị.

Mô hình đào tạo cần tạo được sự cân bằng giữa kiến thức nền tảng và trải nghiệm thực tiễn, trong đó có thể hướng tới tỷ lệ 70% kiến thức tại cơ sở đào tạo và 30% thực hành, trải nghiệm tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng cần tham gia sâu hơn từ khâu xây dựng chương trình, đầu tư thiết bị, tổ chức thực tập đến đào tạo tại chỗ và tuyển dụng.

Trên nền tảng đó, ThS. Trần Thị Phương Lan đề xuất Hà Nội tập trung vào bảy nhóm nhiệm vụ, gồm (1) xây dựng chương trình nhân lực cho tăng trưởng Thủ đô giai đoạn 2026-2030, (2) thành lập trung tâm kết nối nhân lực giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, (3) xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực tập trung, (4) hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các trung tâm đào tạo nội bộ, (5) tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn cho lao động, (6) tăng cường đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng quốc tế và (7) xây dựng cơ chế đặt hàng về nguồn nhân lực.