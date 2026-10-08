TPHCM: 60 gia đình hiếm muộn được hỗ trợ IVF miễn phí

Ngày 8/10, Chi cục Dân số, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức ký kết triển khai Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc 2026-2027", hỗ trợ 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) miễn phí.

Theo nội dung chương trình, các gia đình được lựa chọn sẽ được hỗ trợ 100% chi phí theo phạm vi chương trình, từ khi bắt đầu thăm khám, điều trị đến khi hoàn thành chuyển phôi và theo dõi thai dưới 9 tuần. Đây là cơ hội để những cặp vợ chồng có chỉ định điều trị hiếm muộn nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế có thêm cơ hội thực hiện mong ước làm cha mẹ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ThS. Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM, cho biết thành phố đang đứng trước những yêu cầu mới của công tác dân số, trong đó có nâng cao chất lượng dân số, duy trì mức sinh hợp lý và bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ, thuận tiện với thông tin, kiến thức và dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe.

Chi cục Dân số, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức ký kết triển khai Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc 2026-2027". Ảnh: Mimosa

Trong bối cảnh mức sinh thấp, theo ông Phạm Chánh Trung, công tác dân số không chỉ dừng ở truyền thông, vận động mà còn cần tạo điều kiện để mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng có thể chủ động thực hiện mong muốn sinh con và xây dựng gia đình.

"Đằng sau những con số về mức sinh là những hoàn cảnh rất cụ thể" - ông Phạm Chánh Trung nói. Ông cũng nhắc đến những cặp vợ chồng tha thiết mong con, đã có chỉ định điều trị hiếm muộn nhưng phải gác lại hy vọng vì chưa đủ điều kiện kinh tế.

Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc 2026-2027" vì thế được kỳ vọng trở thành điểm tựa thiết thực cho các gia đình này. 60 suất hỗ trợ cũng đồng nghĩa với 60 cơ hội để những mái ấm đang mong con tiếp tục hành trình tìm kiếm niềm vui làm cha mẹ.

Theo BS.CKI Lê Thu Hương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, bệnh viện đã triển khai chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" hơn một thập kỷ. Bước sang năm thứ 13, chương trình tiếp tục hướng tới những gia đình gặp khó khăn về kinh tế nhưng có mong muốn điều trị hiếm muộn.

Điểm mới của chương trình năm nay là sự chung tay của 4 đơn vị, qua đó đưa hoạt động hỗ trợ đến gần hơn với đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động và những gia đình khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Chương trình được GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ) khởi xướng từ năm 2014. Qua hơn một thập kỷ, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức cùng các đơn vị đồng hành đã duy trì hoạt động với thông điệp mỗi gia đình mong con, dù hoàn cảnh ra sao, đều xứng đáng có thêm một cơ hội chạm tới niềm hạnh phúc gia đình.

Trước đó, ngày 17/4/2026, Chi cục Dân số, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường truyền thông, vận động và khả năng tiếp cận các dịch vụ trong công tác dân số.

Bên cạnh hỗ trợ điều trị hiếm muộn, 4 đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh truyền thông về chăm sóc sức khỏe trước khi kết hôn, sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe sinh dục vị thành niên, thanh niên, bình đẳng giới, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc và nuôi dạy trẻ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Theo Chi cục Dân số TPHCM, cách làm này góp phần đưa công tác dân số chuyển từ cách tiếp cận truyền thống sang hướng toàn diện hơn, lấy chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống và những nhu cầu chính đáng của người dân làm trọng tâm.

Đại diện Chi cục Dân số khẳng định, các hoạt động của chương trình phải tuân thủ quy định chuyên môn của Bộ Y tế, pháp luật Việt Nam và thực hiện theo nguyên tắc phi lợi nhuận, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

Với 60 gia đình được tiếp thêm cơ hội, "Ươm mầm hạnh phúc 2026-2027" không chỉ là một chương trình hỗ trợ điều trị hiếm muộn, mà còn là một cách để chính sách dân số đến gần hơn với những câu chuyện rất đời thường: Một gia đình mong con và cần một bàn tay chìa ra đúng lúc.