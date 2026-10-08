Cần Thơ: Tăng trưởng kinh tế đứng thứ hai tại khu vực ĐBSCL

Thông tin trên được đại diện Sở Tài chính TP. Cần Thơ cho biết tại buổi họp Báo định kỳ quý III, diễn ra vào chiều 8/10.

Cụ thể, theo đại diện Sở Tài chính TP. Cần Thơ, tình hình kinh tế trên địa bàn 9 tháng năm 2026 duy trì đà tăng trưởng qua từng quý; trong đó, quý III tăng 9,29%, là mức tăng trưởng quý cao nhất từ đầu năm đến nay, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện các mục tiêu, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2026.

Quang cảnh họp báo

Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP ước tính tăng 7,89% so với cùng kỳ, xếp hạng 29/34 tỉnh, thành phố cả nước; xếp thứ hai trên 5 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,51%; khu vực dịch vụ tăng 8,58%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,40%.

Đáng chú ý là khu vực dịch vụ tăng 8,58% so với cùng kỳ, đây là khu vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GRDP. Trong đó, dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc với tổng lượt khách đến gần 12 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt hơn 10.000 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu

Lĩnh vực thứ hai có tốc độ tăng trưởng cao là khu vực công nghiệp, xây dựng khi trong 9 tháng năm 2026, giá trị tăng thêm lĩnh vực này đạt 9,51%, đặc biệt trong quý III tăng 14,17% so với cùng kỳ.

Trong đó, khu vực công nghiệp tăng 9,05%; xây dựng tăng 11,56% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với tốc độ tăng 10,48%.

Cơ cấu GRDP 9 tháng năm 2026 trên địa bàn TP. Cần Thơ: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 19,83%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 28,53%; khu vực dịch vụ chiếm 46,20%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,44%.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế thành phố vẫn còn một số khó khăn, nhất là tiến độ giải ngân đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu và tình hình kinh doanh, đầu tư doanh nghiệp chưa thật sự thuận lợi.

TP. Cần Thơ đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia, góp phần phát triển lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn

Những tháng cuối năm, thành phố cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, chủ động ứng phó với các yếu tố tác động đến giá cả và chi phí sản xuất, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh đầu tư công và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, qua đó duy trì đà tăng trưởng và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.

Song song đó, chính quyền cơ sở cần tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường kết nối cung - cầu lao động, đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, qua đó vừa tạo việc làm, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực cho quá trình phát triển kinh tế của thành phố.