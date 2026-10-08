VPS dẫn đầu thị phần môi giới trên HNX quý 3/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu gồm: VPS, TCB, SSI, VNDS, MBS, VPBS, BVSC, DNSE, FPTS và SHS với tổng thị phần đạt 61,74%, giảm 1,46% so với quý 2/2026.

Trong đó, Top 1 vẫn thuộc về VPS với thị phần tăng từ 17,71% lên 18,15%; TCBS cũng tăng từ 9% lên 9,96%; SSI từ vị trí thứ 4 trong quý 2/2026 với 6,58% lên vị trí thứ 3 với 6,82%; VNDS từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 4 trong quý 3 này với 6,22%; MBS từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 5 với 5,71%;

Trong kỳ, VPBS ghi nhận thị phần giảm mạnh từ 6,71% xuống còn 3,51%; BVSC thay thế vị trí thứ 7 của BSC với 3,08%; vị trí thứ 8 thuộc về DNSE nhưng thị phần tăng từ 3,88% lên 3,03%;

Trong khi đó, trong quý 3 này VCSC và VIX bị loại khoản Top 10 thay vào đó là FPTS với 2,66% và SHS với 2,60%.

Bên cạnh đó, HNX cho biết Top mười CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong quý 3/2026 gồm: VPS, SSI, TCBS, VCSC, VNDS, KAFI, MBS, ABS, FPTS và SHS - trong đó đứng vị trí thứ 1 vẫn là VPS với 14,24%, bỏ xa vị trí thứ 2 là SSI với 7,70% và TCB là 6,95%.

Các vị trí còn lại là VCSC với 5,53%; VNDS với 4,66%; KAFI với 4,39%; MBS với 4,23%; ABS với 4,07%; FPTS với 3,72% và SHS là 3,62%.

Top mười CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý 3/2026: gồm có VPS đứng đầu với 33,78%; đứng thứ 2 là DNSE với 26,62% và cách khá xa với các công ty khác là SSI với 9,49%; HCM với 8,13%; TCBS với 5,40%; VNDS với 4,30%; MBS với 3,70%; FPTS với 1,82%; Mirae Asset (Việt Nam) là 1,39% và PHS với chỉ 0,88% thị phần.

Top mười (10) CTCK có thị phần môi giới thị trường công cụ nợ lớn nhất trong quý 3/2026:

Có 6 công ty thuộc nhóm có thị phần trên 10% gồm: BSC của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV; BVSC của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, VPS của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, VCBS của Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam, SHS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và SSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10% chỉ có HDBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD và Nhóm có thị phần dưới 5% có: TCBS của ông ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; TPBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong và PSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.