Kiến tạo, đồng hành để doanh nghiệp phát triển

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Khánh Hòa đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI, DDCI và quyết liệt gỡ khó cho các dự án tồn đọng. Sự đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư là yếu tố quan trọng để địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại của cả nước.

Chiều 8-10, tại Champa Island (phường Bắc Nha Trang), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ DN và nhà đầu tư năm 2026” nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Đến dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Sĩ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương. Đặc biệt, hội nghị có sự tham gia của 300 doanh nhân, đại diện các tổ chức, hiệp hội DN quốc tế, nhà đầu tư, DN, hợp tác xã trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chúc mừng lãnh đạo các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10-2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển kinh tế

Trong hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển, tỉnh xác định khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư là những động lực quan trọng để tạo sức bật cho nền kinh tế. Để chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành các dự án và giá trị phát triển cụ thể, việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng điều hành và đồng hành cùng DN là nhiệm vụ trọng tâm. Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 cho thấy các nỗ lực đó đang từng bước tạo chuyển biến, mở thêm dư địa để Khánh Hòa tăng tốc trong chặng đường phát triển mới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 11,21%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 19,3%; kim ngạch xuất khẩu ước tăng 10,5%; doanh thu du lịch ước tăng 21%, với tổng lượt khách tăng 45,7% (trong đó khách quốc tế tăng 69,1%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 33,2%. Thu ngân sách nhà nước đạt 98,1% dự toán năm và tăng 28,6% so với cùng kỳ.

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, công tác phát triển DN ghi nhận sự phục hồi và mở rộng quy mô. Toàn tỉnh có 2.135 DN gia nhập thị trường, với tổng vốn đăng ký 23.835 tỷ đồng, tăng 42,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt 31.686,25 tỷ đồng, nâng quy mô vốn bình quân một DN thành lập mới lên 11,2 tỷ đồng, tăng 41,8%. Tính đến cuối tháng 9-2026, toàn tỉnh có 19.006 DN đang hoạt động, tăng 16,45% so với cùng kỳ, trong đó có 317 DN được chuyển đổi thành công từ mô hình hộ kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền khẳng định, trong thời gian qua, UBND tỉnh xác định việc tháo gỡ điểm nghẽn cho DN là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo, dành nhiều thời gian chủ trì các cuộc họp, hội nghị chuyên đề theo từng nhóm lĩnh vực, từng dự án cụ thể, với tinh thần không né tránh, nhìn thẳng vào vướng mắc, đối thoại trực tiếp, làm việc thấu đáo để đi đến cùng giải pháp. Nhờ đó, tỉnh đã cơ bản xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc của 92/92 dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền địa phương, từng bước khơi thông nguồn lực đất đai, giải phóng dòng vốn xã hội và tạo động lực tăng trưởng cho các dự án.

Mở rộng không gian tăng trưởng

Thời gian qua, công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng được tỉnh đặc biệt quan tâm, tạo động lực giúp DN chủ động mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hiện tỉnh đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050 trình Bộ Xây dựng thẩm định.

Song song đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả nằm trong nhóm đầu cả nước. Tính đến hết ngày 30-9-2026, tỉnh đã giải ngân đạt 11.111,24 tỷ đồng, bằng 70,54% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Làn sóng đầu tư công vào các dự án hạ tầng giao thông, cảng biển và khu kinh tế đã đóng vai trò vốn mồi, kích thích dòng vốn tư nhân. Trong 9 tháng, tỉnh thu hút 41 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký khoảng 107,07 nghìn tỷ đồng, bao gồm 6 dự án FDI với vốn đăng ký 1.431,6 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh 93 dự án với tổng vốn điều chỉnh đạt 120.743,99 tỷ đồng. Vốn thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách ước đạt 65 nghìn tỷ đồng.

Một điểm sáng thể hiện tinh thần kiến tạo và hành động của chính quyền tỉnh là quyết tâm xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài để khơi thông nguồn lực. Trong tổng số 257 dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn, tỉnh đã hoàn thành xử lý 106 dự án. Đối với 151 dự án còn lại, UBND tỉnh đã chủ động phân loại và triển khai phương án tháo gỡ cụ thể theo từng nhóm vấn đề.

Tinh thần đồng hành, kiến tạo của tỉnh cũng được cụ thể hóa bằng những nỗ lực cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền đồng hành theo tinh thần Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đơn giản, thuận tiện, hiệu quả. Đã có 1.023/2.061 thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại các sở, ngành đạt 97,95%. Năm 2025, Khánh Hòa được xếp vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá về chỉ số PCI. Các chỉ số về cải cách hành chính và chất lượng phục vụ cũng tăng lên đáng kể như: PAR Index đạt 91,03%, mức cao nhất trong 14 năm đánh giá. SIPAS đạt 84,57%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng đánh giá, kết quả tăng trưởng kinh tế từ đầu năm đến nay của Khánh Hòa phản ánh sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo tỉnh, cộng đồng DN và nhà đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, các kết quả về chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS cũng thể hiện những nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư. Để tăng trưởng bền vững hơn, thời gian tới cần có sự phối hợp hài hòa giữa chính quyền và cộng đồng DN; bản thân DN, nhà đầu tư cũng cần xác định trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cam kết mạnh mẽ của tỉnh

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Khánh Hòa xác định thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. UBND tỉnh khuyến khích DN tập trung nguồn lực vào các ngành có giá trị gia tăng cao như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ, du lịch chất lượng cao; năng lượng sạch và kinh tế biển.

Thông qua sự đồng hành của bộ máy chính quyền theo tư duy “kiến tạo, phát triển” và tinh thần hiến kế, chủ động bứt phá từ cộng đồng doanh nhân, Khánh Hòa đang tạo dựng nền tảng để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% trong năm 2026, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại của cả nước vào năm 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng cho biết, không gian phát triển mới đang mở ra cho Khánh Hòa nhiều cơ hội về kinh tế biển, du lịch, công nghiệp, năng lượng và dịch vụ cảng biển. Tỉnh mong muốn các lĩnh vực này phát triển trong mối liên kết với nhau, để những dự án lớn tạo thêm thị trường cho DN nhỏ và vừa, hợp tác xã; thu hút đầu tư đi cùng với phát triển DN địa phương và nâng cao thu nhập của người lao động.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, UBND tỉnh xác định trách nhiệm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN. Trên tinh thần đó, tỉnh sẽ tập trung vào giải quyết có trách nhiệm các kiến nghị của DN. Các khuyến nghị của VCCI và kiến nghị tại hội nghị phải được cụ thể hóa thành công việc sau hội nghị, từ thủ tục đầu tư, đất đai đến hạ tầng, nhân lực, vốn và thị trường.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung rà soát các điểm nghẽn về hạ tầng và mặt bằng, xác định rõ thứ tự ưu tiên và nguồn lực thực hiện. Đối với các dự án đã được tháo gỡ, cần đôn đốc triển khai để sớm đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh. Các cơ sở đào tạo cần phối hợp với DN tổ chức đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng. Phát triển khu công nghiệp phải gắn với nhà ở và dịch vụ thiết yếu cho người lao động; phát triển du lịch phải đi cùng chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc địa phương.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục hỗ trợ DN đổi mới và mở rộng thị trường. Các chương trình hỗ trợ phải sát nhu cầu về vốn, quản trị, công nghệ và tiêu chuẩn sản phẩm; được hướng dẫn rõ để DN, hợp tác xã tiếp cận thuận lợi. Tỉnh khuyến khích các nhà đầu tư lớn kết nối với DN địa phương, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung ứng. Hiệu quả xúc tiến cần được thể hiện bằng những hợp đồng, đơn hàng và quan hệ hợp tác lâu dài.

“Tôi mong cộng đồng DN tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, nâng cao uy tín kinh doanh; chăm lo người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm với môi trường, cộng đồng. Các hội, hiệp hội tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên và tăng cường liên kết cùng phát triển. Về phía UBND tỉnh, tôi cùng tập thể lãnh đạo sẽ tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau hội nghị. Chúng tôi mong những cuộc gặp tới sẽ ghi nhận thêm các khó khăn được giải quyết, các dự án được triển khai và những hợp tác mới giữa các DN. Đó cũng là cách để chính quyền và cộng đồng DN cùng củng cố niềm tin, cùng đóng góp cho sự phát triển của Khánh Hòa”, đồng chí Nguyễn Việt Hùng mong muốn.

Khánh Hòa - VCCI ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 8-10, trong khuôn khổ Hội nghị gặp gỡ DN và nhà đầu tư năm 2026, UBND tỉnh và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ DN phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Theo bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác toàn diện nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch và thông thoáng. UBND tỉnh giữ vai trò chủ trì tổ chức thực hiện tại địa phương; VCCI hỗ trợ về chuyên môn, phương pháp luận và làm cầu nối với các cơ quan Trung ương. Trọng tâm hợp tác là triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển đội ngũ doanh nhân, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030.

Bên cạnh đó, VCCI đồng hành với tỉnh trong việc hỗ trợ DN tiếp cận đất đai, tài chính, nhân lực; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, sản xuất xanh và bảo vệ môi trường. Định kỳ 6 tháng, hai bên phối hợp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho cộng đồng DN. Hằng năm, VCCI hỗ trợ phân tích kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và tư vấn các giải pháp nâng cao chất lượng điều hành chính quyền. Đồng thời, VCCI đóng vai trò cầu nối giới thiệu, kết nối các nhà đầu tư lớn, các tập đoàn trong và ngoài nước đến khảo sát, thực hiện dự án tại Khánh Hòa.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, Khánh Hòa thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng của DN làm thước đo hiệu quả. Đây là bước đi quan trọng giúp tỉnh thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 22 DN, hợp tác xã và 14 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.