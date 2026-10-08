Nhiệt điện Hải Phòng không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, căn cứ danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/4/2026, Nhiệt điện Hải Phòng có tổng cộng 1.566 cổ đông. Trong đó, 4 cổ đông lớn nắm giữ phần lớn vốn, còn 1.562 cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ sở hữu tổng cộng khoảng 34,1 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Lượng cổ phiếu do nhóm cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ tương đương khoảng 6,82% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định để doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng.

Cơ cấu sở hữu của Nhiệt điện Hải Phòng hiện tập trung khá cao. Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 51% vốn. Tiếp đến là CTCP Nhiệt điện Phả Lại với 25,97%, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 9% và Tổng công ty Điện lực TKV sở hữu 7,21%.

Như vậy, riêng 4 cổ đông lớn đã nắm hơn 93% vốn của Nhiệt điện Hải Phòng, khiến tỷ lệ cổ phiếu thực sự phân tán trong nhóm cổ đông còn lại ở mức khá thấp.

Việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng là diễn biến đáng chú ý đối với Nhiệt điện Hải Phòng, khi cổ phiếu HND hiện đang được giao dịch trên thị trường UPCoM. Thông tin này cũng đặt ra vấn đề về cơ cấu sở hữu và lộ trình xử lý tiếp theo của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Thông tin về tình trạng công ty đại chúng xuất hiện trong bối cảnh Nhiệt điện Hải Phòng đang trải qua một giai đoạn nhiều biến động về nhân sự lãnh đạo.

Ngày 6/10/2026, HĐQT doanh nghiệp quyết định giao ông Bùi Trung Sơn, Thành viên HĐQT, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT cho đến khi nhân sự chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng thời điểm, ông Đoàn Đức Toàn thôi thực hiện vai trò này.

Trước đó, ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Nhiệt điện Hải Phòng, qua đời ngày 27/8/2026. Sau đó, HĐQT giao ông Đoàn Đức Toàn tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

Như vậy, chỉ trong hơn một tháng, vị trí đứng đầu HĐQT của doanh nghiệp đã có thêm một lần thay đổi nhân sự phụ trách.

Trong khi bộ máy quản trị có biến động, hoạt động kinh doanh của Nhiệt điện Hải Phòng vẫn ghi nhận kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 6.080 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 638 tỷ đồng, tăng 41% và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm được giao.

Những kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất - kinh doanh của Nhiệt điện Hải Phòng vẫn duy trì được đà tăng trưởng, dù doanh nghiệp đồng thời phải giải quyết các vấn đề về cơ cấu cổ đông và kiện toàn bộ máy quản trị.

Với việc tỷ lệ sở hữu tập trung cao ở một số cổ đông lớn, bài toán của Nhiệt điện Hải Phòng trong thời gian tới không chỉ là duy trì hiệu quả vận hành mà còn liên quan đến việc xử lý tình trạng không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và ổn định bộ máy lãnh đạo cấp cao.