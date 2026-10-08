Khai mạc Lễ hội Kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao: 'Tự hào và tiếp nối'

Các doanh nghiệp vinh dự nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Tại lễ khai mạc, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, 30 năm Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao không chỉ tăng số lượng, quy mô mà còn tạo uy tín và tin cậy về độ sâu và vững của chất lượng.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, nhìn qua cục diện cạnh tranh của thế giới với một nước có độ mở rất thoáng như Việt Nam, nền kinh tế rất chú trọng xuất khẩu, chúng tôi nhận thức rằng những năm tháng này cũng là những năm cuối cùng của giai đoạn cuối cơ cấu dân số vàng và có thể chỉ còn từ 10 đến 15 năm nữa là đi vào thời kỳ già hóa dân số.

Trong khi đó, sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, các doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cũng đang trong quá trình tích cực chuyển giao việc quản trị doanh nghiệp. Thế hệ quản trị mới trong một tình hình địa chính trị, địa kinh tế rất mới của thế giới cũng là một vấn đề lớn với doanh nghiệp hiện nay.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Gánh nặng đổi mới như nặng thêm trên vai cộng đồng doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao năm thứ 30 này.

“Truyền thống kết nối chặt chẽ với chuyên gia từ những ngày đầu 30 năm trước, và truyền thống gắn kết chặt chẽ với nhau, ham học hỏi từ thực tế và học hỏi lẫn nhau, thực thi nghiêm túc các kinh nghiệm được chia sẻ và cải tiến không ngừng là bài học để doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao thành công”, bà Vũ Kim Hạnh nhấn mạnh.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong chặng đường 30 năm, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tiếp tục giữ vững niềm tin của người tiêu dùng bằng chất lượng thực tế và sự trung thực; đồng thời, mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới công nghệ. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cần được chuyển hóa thành hiệu quả cụ thể: sản xuất tốt hơn, sử dụng nguồn lực tiết kiệm hơn, nâng cao năng suất và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Thành phố kỳ vọng Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao trong chặng đường mới không chỉ là nơi tôn vinh những doanh nghiệp đã làm tốt, mà còn là một nền tảng kết nối, dẫn dắt và lan tỏa.

Kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, hệ thống phân phối và thị trường; dẫn dắt doanh nghiệp nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh; lan tỏa những kinh nghiệm, mô hình tốt để các doanh nghiệp trẻ có thêm điều kiện phát triển.

Cũng theo ông Nguyễn Lộc Hà, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp xây dựng một hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại. Trong đó, hàng Việt chất lượng cao có vị trí xứng đáng trong các hệ thống phân phối, không gian mua sắm, du lịch và các hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố, qua đó, không chỉ phục vụ tốt hơn người tiêu dùng trong nước mà còn góp phần tạo nên trải nghiệm đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh đối với du khách quốc tế.

Đông đảo người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm tại lễ hội. (Ảnh: CTV)

Dịp này, gần 50 doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen.

Cũng trong tối khai mạc, Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh trao Thư Tri ân và ghi nhận cho chín doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tiêu biểu.

Đây là các doanh nghiệp thể hiện vai trò tiên phong, năng lực dẫn dắt và cam kết nổi bật trong việc thúc đẩy môi trường làm việc bình đẳng, kiến tạo nền tảng quản trị bền vững tại Việt Nam thông qua việc tham gia chương trình GEARS@VIETNAM.

Chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc. (Ảnh: CTV)

Lễ hội Kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao diễn ra từ ngày 8 đến 11/10, tại Công viên Lê Văn Tám với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Cụ thể là các chương trình nghệ thuật đường phố như nhảy, xiếc, ảo thuật, âm nhạc; “Giờ vàng đồng giá”, nơi các doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm khuyến mãi đến người tiêu dùng; chương trình sân khấu hóa “Khát vọng đất nước - Hành trình ba thập kỷ vươn xa: Tự hào và tiếp nối”.

Cùng với đó là các hoạt động triển lãm tranh và workshop hướng dẫn làm nến, xà bông, hoa đất sét, vẽ tranh; giao lưu các vấn đề nóng sau 30 năm “Biến động kênh bán lẻ và ecommerce: Doanh nghiệp nên thích ứng ra sao?”.