Cà phê và trà Việt tận dụng cơ hội từ xu hướng tiêu dùng mới

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 diễn ra từ 8 - 10/10. Ảnh: BTC

Từ ngày 8 - 10/10, Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 diễn ra tại Hà Nội quy tụ 250 gian hàng với hơn 400 thương hiệu từ 20 quốc gia và dự kiến đón hơn 30.000 lượt khách trong ba ngày. Triển lãm tập trung kết nối các nhà cung cấp nguyên liệu, thiết bị, công nghệ với doanh nghiệp chế biến, thương hiệu đồ uống và đơn vị phân phối. Thông qua hoạt động trưng bày, thử nếm và giao thương, doanh nghiệp có thể tìm nguồn cung, đánh giá thiết bị và lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu kinh doanh tại thị trường phía Bắc.

Nhu cầu kết nối này xuất hiện khi thị trường đồ uống đang phân hóa cả về mức chi của khách hàng lẫn kết quả kinh doanh. Theo Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam do iPOS.vn và Nestlé Professional công bố, trong quý I và quý II/2026, tỷ lệ thực khách chi từ 36.000 - 70.000 đồng cho mỗi đồ uống tăng từ 48,29% lên 61,78%; nhóm chi dưới 35.000 đồng giảm từ 41,64% xuống 29,44%.

Gian hàng trà thu hút đông người đến tham quan và trải nghiệm. Ảnh: BTC

Cùng thời điểm, 39,19% thực khách được khảo sát cho biết đã trải nghiệm đồ uống đồng giá siêu rẻ. Những kết quả này cho thấy các mô hình giá thấp vẫn thu hút khách dùng thử, nhưng người tiêu dùng đồng thời chấp nhận mức chi cao hơn cho đồ uống. Các cơ sở bán sản phẩm ở mức 21.000 - 35.000 đồng chịu sức ép khi phải cạnh tranh với mô hình siêu rẻ, trong khi chất lượng và dịch vụ chưa tạo được khác biệt rõ ràng để tiếp cận nhóm khách hàng trung cấp.

Báo cáo ước tính, doanh thu toàn thị trường dịch vụ ăn uống (F&B) trong quý I và quý II/2026 đạt 432.700 tỷ đồng, tăng 6,55% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, khoảng 43% cơ sở vẫn ghi nhận doanh thu giảm, trong khi tỷ lệ cơ sở đồ uống có doanh thu tăng chỉ đạt 15,82%, thấp hơn nhóm kinh doanh đồ ăn. Đây là những chỉ báo về môi trường kinh doanh chung, không phải quy mô riêng của thị trường cà phê và trà.

Triển lãm thu hút hơn 400 thương hiệu từ 20 quốc gia tham gia. Ảnh: BTC

Theo đánh giá của ban tổ chức, doanh nghiệp cà phê và trà Việt Nam có lợi thế về vùng nguyên liệu, năng lực sản xuất và văn hóa tiêu dùng. Để khai thác những lợi thế đó, doanh nghiệp cần đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách hàng. Với nhóm ưu tiên giá dễ tiếp cận, cơ sở kinh doanh phải chú trọng tốc độ phục vụ và tính thuận tiện. Với nhóm chấp nhận mức giá cao hơn, doanh nghiệp cần tạo sự khác biệt từ nguyên liệu, hương vị và trải nghiệm tại điểm bán.

Các hướng sản phẩm được doanh nghiệp quan tâm gồm cà phê rang xay, hòa tan chất lượng cao, cà phê đặc sản, cà phê pha phin tiện dụng, trà nguyên bản, trà đặc sản vùng miền và các công thức giảm đường. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần theo dõi doanh số và tỷ lệ khách quay lại để đánh giá hiệu quả từng dòng sản phẩm, thay vì chỉ dựa vào mức độ quan tâm ban đầu.

Các chuyên gia trà và cà phê chia sẻ về thị trường Việt Nam và thế giới trong khuôn khổ triển lãm. Ảnh: BTC

Yêu cầu nâng giá trị cũng thể hiện ở thị trường xuất khẩu. Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý I và quý II/2026, Việt Nam cung cấp cho Nhật Bản khoảng 55.500 tấn cà phê, trị giá 247,8 triệu USD. Lượng tăng 5% nhưng giá trị giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước, dù thị phần của Việt Nam trong tổng lượng cà phê nhập khẩu của Nhật Bản tăng từ 27,74% lên 32,1%.

Để củng cố vị thế tại thị trường này, doanh nghiệp cần duy trì chất lượng đồng đều giữa các lô hàng, kiểm soát dư lượng, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và tiếp cận hệ thống phân phối. Với ngành trà, nhu cầu về trà hữu cơ, đặc sản vùng miền và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng tại một số thị trường phát triển cũng mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu riêng.

Ngoài ra, theo ban tổ chức, khó khăn của doanh nghiệp nằm ở khả năng chuyển nguyên liệu tốt thành sản phẩm thương mại có chất lượng ổn định và phân phối ở quy mô lớn. Khi phát triển thêm điểm bán, doanh nghiệp phải chuẩn hóa định lượng, quy trình pha chế và quản lý tồn kho để duy trì hương vị, đồng thời kiểm soát chi phí vận hành.

Các thí sinh tham gia giải đấu pha chế. Ảnh: BTC

Bên cạnh hoạt động giao thương, triển lãm tổ chức ba giải đấu về pha chế cà phê thủ công, tạo hình latte và kỹ nghệ trà, dự kiến thu hút hơn 180 thí sinh. Các hoạt động chuyên môn được kết hợp với giới thiệu thiết bị và công nghệ, giúp doanh nghiệp tiếp cận giải pháp phục vụ chế biến, pha chế và vận hành điểm bán.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 do Công ty EXPORUM phối hợp với Hiệp hội Cà phê, Ca cao Việt Nam (VICOFA) và Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) tổ chức. Với hai chủ đề “A Cup Of the World” và “Fill Your Cup with Stillness”, sự kiện đồng thời giới thiệu bản sắc nguyên liệu, kỹ thuật pha chế và trải nghiệm thưởng thức cà phê, trà.