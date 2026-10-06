Dũng sinh năm 2008, trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản Lao Chải, xã Sì Lở Lầu (Lai Châu). Những gian khó luôn đeo bám cuộc sống của gia đình và cả tương lai của Dũng. Đến năm 2021, Dũng được Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” với mức hỗ trợ hằng tháng là 500.000 đồng (được trích từ một phần tiền lương của cán bộ, chiến sĩ); đồng thời, dưới sự quan tâm, yêu thương và động viên của các chú BĐBP, Dũng thêm quyết tâm học tập để vươn tới tương lai tươi sáng. Kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Dũng đạt tổng điểm các môn 27,78 và trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị. “Em sẽ quyết tâm học tập thật tốt để trở thành Bộ đội Cụ Hồ, mai sau có thể cống hiến, đóng góp cho Tổ quốc giống như các chú Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu”, Dũng chia sẻ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu và sinh viên Phàn Mỹ Hoa (thứ hai, từ trái sang) cùng người thân tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Năm học này, bằng nghị lực vươn lên không ngừng cùng sự dìu dắt tận tình của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, em Phàn Mỹ Hoa (xã Sì Lở Lầu)-một trong những tấm gương học sinh tiêu biểu được Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” từ nhiều năm qua-cũng vừa trở thành sinh viên lớp Quản lý kinh tế, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên. Đặc biệt, khi bước chân vào giảng đường, em vinh dự được chọn tham gia Chương trình “Chắp cánh ước mơ con nuôi đồn biên phòng” do chính nhà trường triển khai. Với chính sách nhân văn sâu sắc này, nhà trường tạo điều kiện tối đa để em yên tâm theo đuổi con chữ bằng việc đài thọ toàn diện: Miễn 100% học phí, miễn toàn bộ chi phí ở ký túc xá, đồng thời hỗ trợ sinh hoạt phí đều đặn 2.000.000 đồng/tháng trong suốt quá trình học tập. Hơn nữa, Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu còn vận động thành công nguồn tài trợ, hỗ trợ thêm cho em Phàn Mỹ Hoa 500.000 đồng/tháng để giúp em có thêm chi phí trang trải sinh hoạt, từ đó toàn tâm toàn ý cho việc học hành.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu đã hỗ trợ 10 học sinh nghèo hiếu học theo dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” từ nguồn kinh phí của trên. Đồng thời, bằng trách nhiệm và tình thương, cán bộ, chiến sĩ của Đồn còn đóng góp kinh phí để đồng hành và san sẻ gian khó với 5 học sinh nghèo hiếu học (3 em theo Chương trình "Nâng bước em tới trường"; nhận nuôi tại đơn vị 2 em là con nuôi đồn biên phòng).

Trung tá Trần Huy Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu cho biết: "Đơn vị luôn xác định việc chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn là trách nhiệm gắn với công tác vận động quần chúng và xây dựng địa bàn; đồng thời cũng là tình cảm tri ân đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Đối với những học sinh được nhận đỡ đầu, đơn vị thường xuyên nắm tình hình học tập, động viên các em nỗ lực vươn lên. Khi các em có nguyện vọng học tập ở những môi trường mới, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ trong khả năng của đơn vị".