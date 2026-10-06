Quyền được học của trẻ là ưu tiên hàng đầu

Gia đình học sinh cho con nghỉ học để phản đối chủ trương giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn. Trong số 166 học sinh trước đây học tại điểm trường, đến ngày 5-10 chỉ có 40 em đến lớp. Điểm trường mới xa hơn, việc đưa đón khó khăn là những lo lắng cần được chính quyền, ngành giáo dục và nhà trường lắng nghe, giải quyết.

Sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo hướng tập trung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục là cần thiết. Tuy nhiên, việc thực hiện phải phù hợp với phân bố dân cư, địa hình và điều kiện đi lại của từng địa phương. Sự đồng thuận cần được xây dựng bằng đối thoại, làm rõ căn cứ sắp xếp, lợi ích học sinh được hưởng và giải pháp hỗ trợ đưa đón cụ thể.

Học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Ảnh: baonghean.vn

Gia đình học sinh có quyền kiến nghị, phản ánh bất cập, nhưng để con nghỉ học kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chính các em. Kiến thức bị gián đoạn, việc theo kịp chương trình càng khó khăn nếu tình trạng này tiếp diễn. Không thể để việc học của các em phải chờ đến khi những bất đồng được giải quyết.

Bảo vệ quyền lợi của con trước hết là bảo đảm con được đến trường, được học tập. Cha mẹ cần đặt tương lai của con lên hàng đầu, sớm đưa các em trở lại trường. Chính quyền địa phương cần tiếp tục đối thoại, lắng nghe những băn khoăn, khó khăn của gia đình học sinh; giải thích rõ các phương án và có biện pháp giải quyết phù hợp, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có). Nhà trường chủ động đón nhận học sinh trở lại, tạo môi trường thân thiện, hỗ trợ các em bổ sung kiến thức, ổn định tâm lý sau thời gian nghỉ học.