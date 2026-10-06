300 học viên tập huấn nghiệp vụ công tác cảnh sát khu vực

Tham dự lớp tập huấn có gần 300 học viên là CSKV, cán bộ thực hiện công tác CSKV thuộc Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cảnh sát khu vực năm 2026.

Chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, gồm: Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSKV và cán bộ thực hiện công tác CSKV; quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về chuyển đổi trạng thái, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào hoạt động công tác CSKV; trao đổi thảo luận về những bài học kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc và hạn chế, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CSKV...

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức trong công tác CSKV được quy định tại các thông tư về CSKV, các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói chung và lực lượng CSKV nói riêng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác.