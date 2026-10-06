Nối dài “vòng đời” sách giáo khoa

Kết thúc năm học 2025-2026, em Nông Hoàng Hải Đăng, học sinh lớp 4A2, Trường Tiểu học Chi Lăng, phường Lương Văn Tri cùng bố mẹ kiểm tra lại từng cuốn sách. Những cuốn còn nguyên vẹn được em giữ lại, mang đến trường quyên góp. Hải Đăng chia sẻ: Những cuốn sách này em đã học xong nhưng vẫn còn mới, nếu bỏ đi thì rất phí. Em muốn tặng lại để các bạn khác có thể tiếp tục sử dụng. Từ những cuốn sách học sinh trao lại, nhà trường tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, ghép thành bộ và bổ sung vào nguồn sách dùng chung để trao tặng hoặc cho học sinh khác mượn trong năm học mới.

Học sinh Trường THPT Chi Lăng quyên góp sách giáo khoa cũcho nhà trường

Tìm hiểu tại Trường Tiểu học Chi Lăng, những cuốn sách do học sinh trao lại được nhà trường xử lý theo từng bước. Cuối năm học, các lớp lựa chọn những cuốn sách còn tốt, không rách, không viết vẽ, sau đó tập hợp về trường để kiểm tra, phân loại và ghép thành các bộ hoàn chỉnh. Những bộ sách đủ điều kiện được đóng gói, thống kê để trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc chuyển, tặng cho các trường khác. Trung bình mỗi năm, nhà trường có khoảng 500 bộ sách được đóng gói theo cách này. Những cuốn sách chưa đủ thành bộ cũng được giữ lại, phân loại theo môn học để bổ sung cho nguồn sách dùng chung.

Cách làm tương tự cũng được thực hiện tại Trường Tiểu học Hòa Bình, xã Lộc Bình. Ngay khi kết thúc năm học 2025 - 2026, nhà trường đã tổ chức ngày hội quyên góp sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, truyện đọc với sự tham gia của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Những cuốn sách còn sử dụng tốt được tập hợp, tiếp nhận để phục vụ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bổ sung cho thư viện các trường vùng khó trong năm học mới.

Để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, trước khi các trường tổng kết năm học, ngày 18/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động quyên góp sách giáo khoa cấp trung học. Sau phát động, các trường có cấp THCS, THPT triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, vận động học sinh quyên góp những cuốn sách còn sử dụng được. Nguồn sách được ưu tiên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời bổ sung cho thư viện, tủ sách dùng chung để học sinh các lớp sau có thể sử dụng.

Đơn cử như tại Trường THPT Chi Lăng, xã Chi Lăng, sau phát động của ngành, nhà trường triển khai hoạt động đến học sinh trong trường. Qua vận động, toàn trường đã tiếp nhận 150 quyển sách giáo khoa cũ do học sinh quyên góp. Số sách sau khi tiếp nhận được nhà trường kiểm tra, phân loại để đưa vào sử dụng. Những cuốn phù hợp được bổ sung vào thư viện trường học để học sinh khóa sau có nhu cầu có thể đến mượn; một số được dành để trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thầy Hoàng Mạnh Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Nhà trường xác định đây là hoạt động cần được duy trì hằng năm, nhất là vào thời điểm kết thúc năm học. Khi học sinh có ý thức giữ gìn và trao lại những cuốn sách còn tốt, nhà trường sẽ có thêm nguồn sách để sử dụng lâu dài, đồng thời hình thành thói quen tiết kiệm, chia sẻ trong học sinh.

Theo số liệu tổng hợp của các nhà trường trong ba năm học gần đây, hoạt động quyên góp sách đã được triển khai tại hầu hết các trường từ tiểu học đến THPT, với hơn 3.000 bộ sách giáo khoa cũ và hơn 30.000 cuốn sách truyện, sách tham khảo được trao tặng. Những việc làm cụ thể ấy đang giúp nhiều cuốn sách giáo khoa không dừng lại ở một năm học, mà tiếp tục được sử dụng qua những lớp học, những học sinh khác.