Xây dựng 'lá chắn' ma túy trong học đường

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh tìm hiểu kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ liên quan đến ma túy. Ảnh: ĐVCC

Trang bị kiến thức, kỹ năng

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đoàn trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy cho gần 150 cán bộ đoàn chủ chốt của nhà trường.

Chị Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên, Bí thư Đoàn trường cho hay, những quy định quan trọng của pháp luật về phòng chống ma túy, đồng thời các kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhận diện nguy cơ, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa trước những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy được phổ biến sát với môi trường học đường, tập trung vào những nguy cơ học sinh, sinh viên có thể gặp phải.

Không chỉ ở bậc đại học, công tác phòng ngừa đang được triển khai tại các trường phổ thông. Tại phường Hải Châu, Trường THPT Phan Châu Trinh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố tổ chức chương trình tuyên truyền với chủ đề “Trường học không ma túy”, thu hút hơn 4.000 học sinh tham gia.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Tâm, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố cho biết, chương trình hướng đến trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy, giúp các em nhận diện những nguy cơ có thể xuất hiện trong đời sống hằng ngày.

Thông qua cách truyền đạt gần gũi, sinh động cùng những câu chuyện thực tế, học sinh được tìm hiểu tác hại của ma túy đối với sức khỏe, học tập, gia đình và tương lai, nhận diện phương thức, thủ đoạn lôi kéo của tội phạm, đồng thời được hướng dẫn cách xử lý khi gặp tình huống có dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Nội dung tuyên truyền cũng mở rộng đến những nguy cơ từ không gian mạng và các hình thức tiếp cận mới. Những lời mời gọi, dụ dỗ, sự tò mò trước chất lạ hoặc lời rủ rê tham gia các hoạt động có thể trở thành điểm khởi đầu dẫn đến những hệ lụy khó lường.

Đặc biệt, học sinh được quan sát trực quan các mẫu vật, dụng cụ liên quan đến ma túy và trao đổi về những tình huống thực tế. Cách tuyên truyền trực quan giúp học sinh dễ tiếp cận, ghi nhớ và chủ động hơn trong bảo vệ bản thân.

Cùng với học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng được nâng cao trách nhiệm trong giáo dục, quản lý và hướng dẫn học sinh chấp hành pháp luật. Đây là mắt xích quan trọng để những biểu hiện bất thường được quan tâm, trao đổi và xử lý kịp thời.

Đoàn viên, thanh niên phường Bàn Thạch tham gia mô hình “Câu lạc bộ Thanh niên 3 không với ma túy” tại tổ dân phố Mỹ Cang. Ảnh: ĐVCC

“Lá chắn” từ cộng đồng

Tại phường Bàn Thạch, Đoàn phường phối hợp với các lực lượng chức năng ra mắt mô hình “Câu lạc bộ Thanh niên 3 không với ma túy” tại Tổ dân phố Mỹ Cang. Mô hình hướng đến phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền, vận động và phòng ngừa ma túy tại cộng đồng.

Chị Lương Thị Nhẫn, Bí thư Đoàn phường Bàn Thạch cho hay, mô hình tập trung lan tỏa tinh thần “Không sử dụng ma túy - Không tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy - Không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy”. Mỗi câu lạc bộ có 10 thành viên tham gia. Theo kế hoạch, đến ngày 10/10, mô hình sẽ được triển khai tại 15/15 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Theo chị Nhẫn, mô hình tạo không gian để thanh niên trao đổi, nâng cao hiểu biết pháp luật và cùng nhau xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh. Cách làm này phù hợp với yêu cầu xây dựng địa bàn không ma túy, trong đó công tác phòng ngừa được đặt lên trước, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân.

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030, phấn đấu hoàn thành sớm vào năm 2028. Để đạt mục tiêu này, xây dựng “lá chắn” trong học đường cần được đặt trong tổng thể công tác phòng chống ma túy tại địa bàn dân cư.

Nếu nhà trường giáo dục học sinh nhưng bên ngoài cổng trường vẫn tồn tại những điểm, nhóm hoặc hành vi có nguy cơ liên quan đến ma túy, hiệu quả phòng ngừa khó bền vững. Vì vậy, gia đình giữ vai trò quan trọng trong đồng hành với con em.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần quan tâm đến những thay đổi trong sinh hoạt, tâm lý, các mối quan hệ và việc sử dụng mạng xã hội của con, chủ động trao đổi với nhà trường khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Giáo dục phòng chống ma túy cũng cần được thực hiện bằng sự đồng hành, giải thích và hướng dẫn kỹ năng thay vì chỉ cảnh báo hoặc xử phạt.

Với nhà trường, công tác phòng ngừa cần được duy trì thường xuyên, gắn với giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và xây dựng môi trường học tập lành mạnh.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Tâm cho rằng, cùng với từ cộng đồng, để xây dựng môi trường học đường không ma túy cần sự chung tay của gia đình và toàn xã hội. Khi “lá chắn” được dựng lên từ nhiều phía, bao gồm nhà trường, gia đình đến cộng đồng, công tác phòng ngừa sẽ chủ động hơn, giúp hạn chế nguy cơ ma túy tiếp cận học sinh, sinh viên.