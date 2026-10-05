Tuyển sinh 2027: IELTS mất điểm cộng, lợi thế chuyển hướng

Thu gọn phương thức, bỏ điểm cộng IELTS

Theo dự thảo sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh chung, nhưng mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo chỉ được áp dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027. Đến năm 2028, con số này dự kiến giảm còn 1 phương thức cho mỗi ngành, không tính xét tuyển thẳng và đối tượng cử tuyển.

GS. Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, việc một ngành mở quá nhiều "cửa" xét tuyển khiến thí sinh phải theo dõi nhiều quy định phức tạp. Thực tế có hơn 2.000 chương trình đào tạo, chiếm hơn 40% số chương trình sử dụng từ 2 phương thức trở lên, xuất hiện mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các phương thức từ 3 điểm trở lên.

Khi các thang đo chưa thực sự tương đương, thí sinh có cùng năng lực có thể có cơ hội trúng tuyển khác nhau tùy phương thức. Việc rút gọn số phương thức được kỳ vọng tạo mặt bằng xét tuyển minh bạch hơn và giảm áp lực theo dõi quy định cho người học.

Cùng với việc thu gọn phương thức, Bộ GD&ĐT dự kiến không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định. Điều này đồng nghĩa hình thức cộng điểm thưởng hoặc khuyến khích trực tiếp cho thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS sẽ không còn.

Năm 2026, có hơn 37.300 thí sinh nộp chứng chỉ IELTS để cộng điểm, trong đó mức IELTS 6.0 tạo ra tới 26 mức điểm cộng khác nhau. Việc bỏ cơ chế này nhằm hạn chế sự khác biệt giữa các phương thức và tránh tình trạng một năng lực được tính nhiều lần trong xét tuyển.

IELTS vẫn có lợi thế, nhưng cách tính thay đổi

Không còn điểm cộng không đồng nghĩa IELTS bị loại khỏi tuyển sinh. Các trường vẫn có thể sử dụng chứng chỉ này trong những phương thức xét tuyển chính thức, tùy theo đề án tuyển sinh của từng trường.

Một cách sử dụng phổ biến là quy đổi IELTS thành điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Khi đó, chứng chỉ không tạo ra một khoản điểm thưởng bên ngoài mà trở thành một thành phần của điểm xét tuyển. IELTS cũng có thể được tích hợp vào các phương thức tuyển sinh hoặc được sử dụng để đáp ứng yêu cầu đầu vào đối với những chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, ngành có yêu cầu cao về ngoại ngữ.

Điểm cần lưu ý là hiện chưa có thang quy đổi IELTS sang điểm Tiếng Anh thống nhất trên toàn quốc. Trước đề xuất của một số trường đại học về việc ban hành bảng quy đổi chung, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết chưa có cơ sở khoa học và dữ liệu đủ lớn để xây dựng khung chuẩn áp dụng cho tất cả cơ sở đào tạo.

Do đó, các trường tiếp tục quyết định cách quy đổi dựa trên dữ liệu đối soát kết quả học tập của sinh viên và đặc thù chuẩn đầu vào của từng ngành đào tạo. Cùng một mức IELTS vì vậy có thể đem lại lợi thế khác nhau giữa các trường.

Với thí sinh hướng đến kỳ tuyển sinh 2027, điều quan trọng không chỉ là sở hữu IELTS bao nhiêu điểm mà còn phải biết chứng chỉ được trường mình lựa chọn sử dụng như thế nào. Các em cần theo dõi đề án tuyển sinh, mức IELTS tối thiểu và bảng quy đổi của từng trường trước khi xây dựng phương án xét tuyển.

IELTS sẽ không còn là "tấm vé cộng điểm" như trước. Giá trị của chứng chỉ chuyển sang khả năng chứng minh năng lực ngoại ngữ, quy đổi thành điểm trong tổ hợp xét tuyển hoặc đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. Vì vậy, học sinh vẫn có lý do để đầu tư cho IELTS, nhưng nên đặt chứng chỉ này trong tổng thể năng lực học tập thay vì xem đây là cách bù điểm cho các môn khác.