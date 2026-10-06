Hai trường ở Huế thí điểm dạy tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc được thí điểm đối với học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Quốc học - Huế.

Theo đó, tiếng Trung Quốc được thí điểm là Ngoại ngữ 2 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương đối với học sinh lớp 6 và Trường THPT chuyên Quốc học - Huế đối với học sinh lớp 10.

Đối tượng tham gia là học sinh đang học Ngoại ngữ 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông, có nguyện vọng học thêm tiếng Trung Quốc và được cha mẹ hoặc người giám hộ xác nhận. Việc tổ chức lớp căn cứ số lượng học sinh đăng ký và điều kiện thực tế của từng trường, bảo đảm công khai, công bằng, hiệu quả và không tổ chức tuyển chọn trái quy định.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Huế, việc triển khai dạy tiếng Trung Quốc nhằm đa dạng hóa lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập và từng bước mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế.

Với sự phối hợp của đội ngũ giảng viên khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và các trường phổ thông, chương trình được kỳ vọng tạo nền móng để từng bước mở rộng việc dạy và học tiếng Trung Quốc trên địa bàn.

Hoạt động này cũng góp phần thực hiện “Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045”, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.