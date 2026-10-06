Chiến sĩ quân hàm xanh chắp cánh ước mơ nơi biên giới
Ở những địa bàn biên giới còn nhiều gian khó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, các đơn vị đã trao học bổng, sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp đến trường; đồng thời đón nhiều em về nuôi dưỡng tại đơn vị. Những việc làm cụ thể ấy giúp các em có thêm điều kiện đến trường, yên tâm học tập và từng bước trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Chiến Khu (thực hiện)
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chien-si-quan-ham-xanh-chap-canh-uoc-mo-noi-bien-gioi-post508363.html