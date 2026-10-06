Chiến sĩ quân hàm xanh chắp cánh ước mơ nơi biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên trao cờ Tổ quốc và học bổng cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường- Con nuôi đồn Biên phòng” trên địa bàn xã Nà Hỳ. Ảnh: Mùa Tùng

Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” gắn với Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Ảnh: Quàng Hùng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cùng đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tam Thanh trao tặng học sinh những bộ bàn học kèm giá sách theo mô hình “Góc học tập”, tạo thêm điều kiện để các em học tập tốt hơn. Ảnh: Trương Tùng

Ký túc xá vùng biên và “Gian hàng 0 đồng” do Đồn Biên phòng Môn Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An xây dựng, cung cấp đồ dùng học tập cho học sinh nghèo xã Môn Sơn. Ảnh: Hải Thượng

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn "con nuôi đồn Biên phòng" học bài. Ảnh: Duy Liêm

Em Nguyễn Văn Duy Chương, con nuôi Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị chăm sóc vườn rau tăng gia trong giờ nghỉ. Ảnh: Thanh Xuân

Cán bộ Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau dạy học cho học sinh tại Lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Hoàng Tá

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