Sinh viên sư phạm đi du học có phải bồi hoàn kinh phí đào tạo?

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* Hỏi: Tôi học tại trường sư phạm. Tôi có nguyện vọng đi du học thạc sĩ chuyên ngành liên quan đến giáo dục. Theo kế hoạch, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi về nước để tiếp tục làm trong ngành giáo dục. Xin hỏi, sinh viên có được phép đi học mà không cần bồi hoàn chi phí được hỗ trợ với sinh viên sư phạm không? Nếu được, sinh viên có thể làm cam kết gửi về địa phương (trong trường hợp không được đơn vị công tác cử đi) để xin đi du học, sau đó về nước tiếp tục công tác trong ngành Giáo dục được không? – Đỗ Văn Thịnh (vanthinh***@gmail.com).

* Trả lời: Điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm quy định sinh viên sư phạm thuộc diện phải bồi hoàn kinh phí khi: Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp".

Khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 60/2025/NĐ-CP) quy định cơ quan thẩm quyền (UBND cấp tỉnh nơi thường trú hoặc đơn vị giao nhiệm vụ/đặt hàng) có trách nhiệm theo dõi, rà soát Giấy xác nhận thời gian công tác trong ngành giáo dục của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nếu quá 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp mà sinh viên không có xác nhận đang công tác trong ngành giáo dục, cơ quan thẩm quyền bắt buộc phải Thông báo thu hồi kinh phí hỗ trợ.

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 60/2025/NĐ-CP quy định: Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp nếu được tiếp nhận vào công tác trong ngành giáo dục và tiếp tục được cơ quan tuyển dụng cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 116/2020/NĐ-CP.

Như vậy, sau khi tốt nghiệp cử nhân, sinh viên đăng ký tuyển dụng và trở thành giáo viên/giảng viên/viên chức thuộc ngành giáo dục. Sau đó, sinh viên được cử đi học đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP thì không phải thực hiện bồi hoàn kinh phí đào tạo.

Trường hợp, sinh viên đi du học tự túc thạc sĩ chuyên ngành liên quan đến giáo dục ở nước ngoài nhưng thời gian đào tạo trên 2 năm thì phải thực hiện bồi hoàn kinh phí.

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