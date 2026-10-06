Giữ lửa mái ấm người lính Biên phòng

Suốt 32 năm quân ngũ, Trung tá Trần Đức Tuấn luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điểm tựa từ hậu phương

Hơn 300km là quãng đường Trung tá Trần Đức Tuấn di chuyển mỗi khi từ đơn vị về gia đình ở tỉnh Hưng Yên. Khoảng cách ấy dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của vợ chồng anh. Một người công tác xa nhà, thường xuyên bám đơn vị, địa bàn; một người ở hậu phương chăm lo gia đình, nuôi dạy các con. Mỗi người đảm nhận một phần việc, cùng giữ cho cuộc sống gia đình ổn định để người chồng yên tâm công tác và người vợ vững vàng chăm lo cho các con.

Chị Bùi Thị Thúy Quỳnh, vợ Trung tá Trần Đức Tuấn, là giáo viên Ngữ văn tại Trường Trung học cơ sở Tiên Lữ, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên. Những năm chị đứng lớp cũng gần bằng quãng thời gian chị làm vợ lính Biên phòng. Ở trường, chị dành thời gian, tâm huyết cho bài giảng, cho học sinh thân yêu. Trở về nhà, chị tiếp tục lo toan công việc gia đình, chăm sóc và nuôi dạy các con. Từ những việc lớn đến những công việc thường ngày, phần nhiều đều do chị tự thu xếp. Có những thời điểm công việc ở trường và gia đình cùng lúc bộn bề, trong khi chồng có nhiệm vụ vắng nhà mấy tháng liền, chị lại tự an ủi mình bằng câu nói đã theo mình suốt nhiều năm: “Khi anh không thể ở bên vợ con, nghĩa là lúc ấy anh đang làm nhiệm vụ vì đất nước”.

Suốt 32 năm quân ngũ, trong đó có 23 năm nên duyên cùng cô giáo Bùi Thị Thúy Quỳnh, phần lớn thời gian của Trung tá Trần Đức Tuấn gắn liền với địa bàn, đơn vị. Nếu không có nhiệm vụ đột xuất hoặc phải trực sẵn sàng chiến đấu, mỗi tháng anh về nhà 4 ngày; thời gian còn lại, vợ chồng anh giữ liên lạc qua điện thoại. Vài ngày ngắn ngủi ở nhà là khoảng thời gian người cha hỏi han chuyện học hành của các con, người chồng chia sẻ công việc với vợ, rồi lại trở về đơn vị. Trong những lần về thăm nhà hoặc qua điện thoại, anh ít khi kể nhiều về công việc, cũng hiếm khi nói đến những khó khăn của mình.

“Trước đây, tôi chỉ biết rằng, chồng mình vất vả. Nhưng sau một lần lên đơn vị thăm chồng khi anh bị ốm, được trực tiếp trải nghiệm một ca trực cùng anh và đồng đội giữa đêm khuya, trong giá lạnh và sự tĩnh lặng của vùng biên, tôi mới thực sự cảm nhận rõ hơn công việc của người lính Biên phòng” - chị Quỳnh tâm sự. Sau lần ấy, chị thấu hiểu hơn công việc của anh. Sự thấu hiểu ấy giúp vợ chồng anh chị chia sẻ với nhau nhiều hơn trong cuộc sống.

Trái ngọt từ mái ấm gia đình

Dù cách xa nhà hàng trăm ki lô mét và ít có dịp về thăm nhà, nhưng Trung tá Trần Đức Tuấn thường xuyên hỏi han việc học tập, sinh hoạt của các con. Ở nhà, chị Quỳnh trực tiếp chăm sóc, uốn nắn con từng ngày. Người cha chú trọng tính kỷ luật, trách nhiệm; người mẹ kiên trì chăm lo việc học và đời sống tinh thần của các con. Trần Tuấn Bình, con trai cả của Trung tá Trần Đức Tuấn, lớn lên trong hoàn cảnh cha thường xuyên công tác xa nhà. Từ nhỏ, em đã có ý thức tự giác, chủ động trong học tập và sinh hoạt. Với em, cố gắng học tốt cũng là cách để bố yên tâm công tác, để mẹ bớt đi những lo toan trong gia đình.

Gia đình Trung tá Trần Đức Tuấn chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao bằng tốt nghiệp của con trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vừa qua, Trần Tuấn Bình được vinh danh là một trong hai thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, với kết quả học tập 3,93/4,0 điểm. Trong 4 năm đại học, em đạt nhiều thành tích: giải Nhì IAI Hackathon 2022; giải Ba kỳ thi lập trình sinh viên ICPC cấp Quốc gia năm 2023; giải Ba Olympic Giải tích cấp trường năm 2024; nhận học bổng MB Bank năm 2023, học bổng POSCO năm 2024 và nhiều học bổng khác; đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2023-2024. Bên cạnh học tập, em còn tham gia Câu lạc bộ Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (SGUET), cùng nhiều hoạt động tình nguyện và kết nối cộng đồng của nhà trường.

Khi được hỏi về những kết quả đã đạt được, Trần Tuấn Bình nhắc nhiều đến sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè. Từ bố, em học tính kỷ luật và trách nhiệm; từ mẹ, em học sự kiên trì và tận tâm. Những điều ấy dần hình thành ở Bình tính tự lập và thái độ nghiêm túc với con đường mình lựa chọn. Hiện nay, Trần Tuấn Bình là trợ lý nghiên cứu và tiếp tục đào tạo bậc Thạc sĩ tại Trường Đại học VinUni. Ngày 17/8, bài nghiên cứu khoa học do em là tác giả chính, có tên “SCENARIODIFF: A Scenario-level Guidance Framework for Multimodal Time Series Forecasting” (Khung hướng dẫn theo kịch bản cho dự báo chuỗi thời gian đa phương thức), đã được xét duyệt tại Hội nghị ICDM 2026 (International Conference on Data Mining) về khai phá dữ liệu do Hiệp hội quốc tế về kỹ nghệ điện và điện tử (IEEE) tổ chức. Em mong muốn tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn, hướng tới những sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Data Science & AI).

Tiếp bước anh trai, Trần Thùy Dương, con gái của Trung tá Trần Đức Tuấn đã trở thành tân sinh viên Học viện Tài chính sau 12 năm duy trì danh hiệu học sinh xuất sắc.

Trong ngôi nhà của Trung tá Trần Đức Tuấn, mỗi thành viên đều nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của bản thân để ghép thành mảnh ghép hoàn hảo của cả gia đình. Người cha dành tâm huyết cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vì hạnh phúc của nhân dân; người mẹ vừa chăm lo cho sự nghiệp trồng người, vừa chăm sóc gia đình; các con tự giác học tập, từng bước đạt được thành công trên con đường mình lựa chọn. Điều gắn kết các thành viên chính là sự tin tưởng, trách nhiệm và cách mỗi người cùng chia sẻ, đồng lòng hoàn thành tốt phần việc của mình.

Với người lính Biên phòng thường xuyên công tác xa nhà, một gia đình ổn định, thấu hiểu và sẻ chia có ý nghĩa đặc biệt. Đó là nơi để trở về sau những ngày công tác, đồng thời là hậu phương giúp người lính yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Câu chuyện của gia đình Trung tá Trần Đức Tuấn cho thấy, dù phải sống trong xa cách, mỗi thành viên luôn trân trọng, chia sẻ, yêu thương và cùng nhau vun đắp để mái ấm gia đình trở thành điểm tựa vững vàng giúp người lính Biên phòng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi biên cương.