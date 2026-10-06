Chiến dịch cộng đồng đạt 490 triệu bước chân, hỗ trợ hơn 200 trẻ em học tập

Hơn 8.500 người góp 490 triệu bước chân hỗ trợ trẻ em yếu thế. (Ảnh: BTC)

Bước sang năm thứ tư, chiến dịch do CapitaLand Development (CLD) Việt Nam khởi xướng được triển khai trong bốn tháng, thông qua thử thách trực tuyến và sự kiện đi bộ thiện nguyện ngày 4/10 tại Ocean City. Kết quả 490 triệu bước chân đã mở khóa khoản tài trợ từ Quỹ CapitaLand Hope (CHF) dành cho Tổ chức Trẻ em Blue Dragon.

Đây là đợt tài trợ cuối cùng trong cam kết ba năm của Quỹ CHF với tổng giá trị lên đến 270.000 USD (hơn 7 tỷ đồng). Khoản hỗ trợ hướng đến các chương trình giáo dục, học nghề, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển năng lực lãnh đạo cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Theo thông tin từ chương trình, từ năm 2024, sự hợp tác giữa Quỹ CHF và Tổ chức Trẻ em Blue Dragon đã tạo điều kiện cho hơn 200 trẻ em và thanh thiếu niên tiếp tục học tập, đồng thời hỗ trợ đào tạo học nghề cho hơn 20 thanh niên. Hơn 70 em đã tham gia 20 buổi rèn luyện kỹ năng.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, các tình nguyện viên tại Hà Nội và TP.HCM tham gia nhiều hoạt động đồng hành với các em, gồm đào tạo ngoại ngữ, nghệ thuật, giáo dục STEM, phát triển trí tuệ cảm xúc - xã hội, kỹ năng lãnh đạo và định hướng tương lai.

Bà Skye Maconachie - đồng Giám đốc Điều hành Tổ chức Trẻ em Blue Dragon, cho biết, sự hỗ trợ của Quỹ CHF giúp tổ chức đồng hành với trẻ em không chỉ trong những khó khăn trước mắt mà còn trên chặng đường dài hạn, thông qua giáo dục, học nghề và đào tạo kỹ năng, hướng tới khả năng tự chủ trong tương lai.

Qua bốn mùa tổ chức, “Bước chân Gắn kết Yêu thương” đã trở thành hoạt động kết nối nhân viên, cư dân, đối tác kinh doanh và cộng đồng cùng hướng đến các hoạt động hỗ trợ nhóm trẻ em, thanh thiếu niên yếu thế.