Ổn định trường lớp, nâng chất lượng giáo dục

Phường Ngũ Hành Sơn tại buổi công bố quyết định thành lập chi đoàn, liên đội trường học sau sắp xếp tinh gọn. Ảnh: NHẬT HẠ.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngũ Hành Sơn thông tin, năm học 2026 - 2027, phường quản lý 23 trường với 640 lớp và 22.092 học sinh. Trong đó, có 15 trường mầm non (3 công lập, 12 ngoài công lập), 4 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 trường quốc tế và 1 trường chuyên biệt.

Quy mô học sinh tiếp tục tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, tổ chức dạy học và đầu tư cơ sở vật chất. Trong hệ công lập, cấp tiểu học có số lượng học sinh đông nhất với 9.373 em, tiếp đến là cấp THCS với 7.502 học sinh. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, với 74 học sinh trên địa bàn thi đỗ vào các trường THPT chuyên trong năm học 2026 - 2027.

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết, sau sắp xếp, nhiệm vụ trọng tâm của các trường là nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong quý IV/2026, các trường cần bám sát chương trình năm học, tăng cường quản lý các hoạt động giáo dục, nhất là dạy thêm, học thêm. Phường sẽ phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn cho học sinh. Đồng thời tiếp tục triển khai các mô hình “Trường học hạnh phúc”, “Cổng trường an toàn”, gắn với các phong trào thi đua, khuyến tài trên địa bàn.

Trường Tiểu học Trần Quang Diệu (phường Ngũ Hành Sơn) tổ chức tập huấn, bảo đảm an toàn vệ sinh trường học trong học đường. Ảnh: NHẬT HẠ.

Sau sắp xếp, công tác đoàn, đội trong trường học được tổ chức theo hướng tinh gọn, phù hợp với mạng lưới trường học hiện nay, gồm 9 chi đoàn và 7 liên đội.

Việc sắp xếp tổ chức đoàn, đội được kỳ vọng tạo sự thống nhất trong hoạt động, giúp các trường chủ động xây dựng chương trình công tác, phát huy vai trò của đoàn viên, đội viên trong các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng và xây dựng môi trường học đường.

Mới đây, Trường Tiểu học Trần Quang Diệu tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hành công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học cho Ban giám hiệu và cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia vận hành bếp ăn bán trú. Nội dung tập huấn tập trung vào thực trạng an toàn thực phẩm, những nguy cơ trong kiểm soát chuỗi cung ứng; các quy định pháp luật mới; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và trách nhiệm của các bên liên quan.

Cán bộ, nhân viên nhà trường được hướng dẫn thực hành quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, từ tiếp nhận nguyên liệu, chế biến đến khi suất ăn được đưa tới học sinh. Nhà trường cũng được trang bị kỹ năng xây dựng phương án xử lý sự cố, phản ứng nhanh khi phát sinh tình huống liên quan đến an toàn thực phẩm.

Theo cô Bạch Thị Đào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú là nhiệm vụ then chốt, gắn trực tiếp với việc chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện của học sinh. Vì vậy, nhà trường sẽ tiếp tục siết chặt quy trình giám sát; đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức cho đội ngũ quản lý và nhân viên bếp ăn.