Chiến dịch 'Không Một Mình 2026' phòng, chống xâm hại trẻ em trên mạng

Chiến dịch do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC. Chương trình có sự phối hợp của Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đây là năm thứ hai chiến dịch được triển khai, tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ, tình huống không an toàn trên môi trường mạng.

“Không Một Mình” trở lại với mục tiêu xây dựng môi trường không gian mạng an toàn cho trẻ em. Ảnh: BTC

Sự kiện khởi động dự kiến diễn ra ngày 9/10 tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), với sự tham gia của đại diện các đơn vị bảo trợ, tổ chức, nhà trường, Đại sứ An toàn số học đường, KOL và nghệ sĩ đồng hành.

Nếu năm 2025, chiến dịch lựa chọn thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, năm nay chương trình lấy chủ đề “Kết nối không tổn thương”. Thông điệp nhấn mạnh việc xây dựng những kết nối an toàn, để trẻ em và thanh thiếu niên hiểu rằng khi gặp vấn đề trên mạng, các em không phải tự mình đối mặt mà có thể tìm đến cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người lớn đáng tin cậy để được lắng nghe, hỗ trợ.

Bên cạnh khả năng tự bảo vệ, chiến dịch cũng đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia không gian mạng. Từ một tin nhắn, bình luận, lượt chia sẻ đến nội dung đăng tải đều có thể tác động đến người khác, đòi hỏi người dùng ứng xử tôn trọng, có trách nhiệm và không tạo thêm tổn thương.

Các nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung góp phần lan tỏa thông điệp an toàn số. Ảnh: BTC

Năm 2025, “Không Một Mình” được triển khai tại hơn 6.100 điểm trường, 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, tiếp cận hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh.

Các hoạt động trên không gian mạng đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem, tiếp cận 40 triệu người dùng, với sự tham gia lan tỏa của hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung.

Trên nền tảng đó, chiến dịch năm 2026 hướng tới việc giúp trẻ em không chỉ biết tự bảo vệ mình mà còn biết lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết; đồng thời thúc đẩy người lớn trở thành điểm tựa an toàn cho trẻ trong môi trường số.