Đồng hành cùng trẻ em khuyết tật chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực giới

Làng Hy Vọng hiện có 117 học sinh, trong đó 32 em bị câm, điếc. Với các em đang trong độ tuổi phát triển về thể chất và tâm sinh lý, việc được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kỹ năng bảo vệ bản thân có ý nghĩa quan trọng, giúp các em tự tin hơn trong quá trình trưởng thành.

Hội Kế hoạch hóa gia đình TP Đà Nẵng tổ chức chương trình truyền thông, giao lưu và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lưu động tại Làng Hy Vọng

Tuy nhiên, việc tiếp cận những kiến thức này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là với trẻ em khuyết tật. Những hạn chế trong giao tiếp, khả năng tiếp nhận thông tin và điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể khiến các em gặp khó khăn khi tìm hiểu về những thay đổi của cơ thể, các mối quan hệ an toàn hay cách nhận biết và phòng tránh nguy cơ bị xâm hại.

Trong bối cảnh đó, chương trình truyền thông và cung cấp dịch vụ lưu động của Dự án RESPOND tại Làng Hy Vọng không chỉ mang đến kiến thức thiết thực mà còn tạo cơ hội để các em được quan tâm, thăm khám và tư vấn sức khỏe phù hợp với nhu cầu của mình.

Trang bị kiến thức để trẻ biết bảo vệ bản thân

Tại chương trình, các nội dung truyền thông tập trung vào chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và phòng, chống bạo lực giới ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên. Thông qua hoạt động giao lưu, chia sẻ gần gũi, các em có cơ hội tìm hiểu về những thay đổi của cơ thể khi bước vào tuổi dậy thì, cách chăm sóc sức khỏe, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh cũng như nhận biết những tình huống có nguy cơ gây mất an toàn.

Các em học sinh được thăm khám, tư vấn sức khoẻ

Đối với trẻ em ở độ tuổi đang hình thành nhận thức về bản thân và các mối quan hệ xã hội, kiến thức về sức khỏe sinh sản không đơn thuần là những thông tin liên quan đến cơ thể. Đây còn là nền tảng để các em hiểu về quyền riêng tư, ranh giới cá nhân, sự đồng thuận và quyền được tôn trọng, từ đó biết cách lên tiếng, tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống khiến bản thân không an toàn.

Với nhóm học sinh câm, điếc tại Làng Hy Vọng, yêu cầu truyền thông càng cần được chú trọng. Thông tin về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và phòng, chống bạo lực giới cần được truyền đạt theo cách dễ hiểu, phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng em, giúp các em có thể nhận biết nguy cơ và chủ động bảo vệ mình.

Bên cạnh hoạt động truyền thông, đoàn công tác còn tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe cho các em học sinh. Sự kết hợp giữa cung cấp kiến thức và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp góp phần giúp các em được tiếp cận thông tin, giải đáp những băn khoăn và quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân.

Chăm sóc sức khỏe cần đi cùng sự thấu hiểu

Tham gia chương trình có Thầy thuốc Ưu tú, BS.CKI Phan Hoàng Anh Đào, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP Đà Nẵng, Trưởng Phòng khám Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (VINAFPA) tại Đà Nẵng, cùng các thành viên của Hội.

Chương trình tại Làng Hy Vọng là hoạt động thiết thực trong nỗ lực đưa kiến thức và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với vị thành niên, thanh niên, nhất là những nhóm có nguy cơ gặp rào cản trong tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế.

Không chỉ thực hiện thăm khám, tư vấn sức khỏe, đoàn còn dành thời gian giao lưu, chia sẻ và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho học sinh tại Làng Hy Vọng. Sự hiện diện của đội ngũ cán bộ y tế góp phần đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với những trẻ em còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ.

Theo định hướng của chương trình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên cần được thực hiện bằng cách tiếp cận phù hợp với lứa tuổi, tôn trọng sự khác biệt và bảo đảm các em được tiếp nhận thông tin chính xác, dễ hiểu. Với trẻ em khuyết tật, sự quan tâm này càng cần được duy trì thường xuyên, thay vì chỉ dừng lại ở những hoạt động truyền thông đơn lẻ.

Từ góc độ chuyên môn, bác sĩ Phan Hoàng Anh Đào cho rằng trẻ em khuyết tật cũng có nhu cầu được tìm hiểu về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và các mối quan hệ an toàn như những trẻ em khác. Tuy nhiên, những hạn chế trong giao tiếp và khả năng tiếp cận thông tin có thể khiến các em gặp nhiều khó khăn hơn khi tìm hiểu kiến thức hoặc chia sẻ những vấn đề liên quan đến cơ thể mình.

Do đó, hoạt động truyền thông cần được thiết kế theo hướng dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm trẻ, đồng thời tạo môi trường cởi mở để các em có thể đặt câu hỏi và được giải đáp. Việc giúp trẻ hiểu về quyền riêng tư, ranh giới cá nhân và cách tìm kiếm sự trợ giúp cũng là một phần quan trọng trong công tác phòng, chống bạo lực giới và bảo vệ trẻ em.

Mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Đối với học sinh tại Làng Hy Vọng, một buổi truyền thông có thể mở ra cơ hội để các em tiếp cận những kiến thức vốn khó tìm hiểu hoặc chưa có điều kiện trao đổi đầy đủ. Quan trọng hơn, hoạt động còn góp phần xây dựng môi trường nơi các em được lắng nghe, được giải đáp thắc mắc và được hỗ trợ khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Trong phòng, chống bạo lực giới, việc nâng cao nhận thức cho trẻ cần đi cùng sự phối hợp giữa gia đình, cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội và ngành y tế. Trẻ cần được hướng dẫn cách nhận biết hành vi không an toàn, biết tìm đến người lớn đáng tin cậy và được bảo vệ khi lên tiếng về những vấn đề mình gặp phải. Đối với trẻ em khuyết tật, các kênh hỗ trợ cũng cần bảo đảm khả năng tiếp cận để các em không bị bỏ lại phía sau.

Chương trình tại Làng Hy Vọng là hoạt động thiết thực trong nỗ lực đưa kiến thức và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với vị thành niên, thanh niên, nhất là những nhóm có nguy cơ gặp rào cản trong tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế.

Sự đồng hành của Dự án RESPOND, Hội Kế hoạch hóa gia đình TP Đà Nẵng và đội ngũ cán bộ y tế không chỉ mang đến những hỗ trợ cụ thể trong ngày diễn ra chương trình mà còn gợi mở yêu cầu duy trì các hoạt động giáo dục sức khỏe phù hợp, giúp trẻ em có thêm kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để bước vào tuổi trưởng thành an toàn, khỏe mạnh.