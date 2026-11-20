Cửa ngõ hàng không mới đưa Phú Quốc vươn ra thế giới, đồng hành cùng đà phát triển của đảo Ngọc.

Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị chào đón thế giới tại APEC 2027, Phú Quốc đang bước vào một chương phát triển mới đầy triển vọng. Changi Airports International (“CAI”) chúc mừng Sun Group (“SG”) tiếp nhận công tác quản lý Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (“PQC”), đồng thời tự hào trở thành đối tác vận hành của SG trong việc hoàn thiện Nhà ga T2 (“T2”), từng bước đưa PQC trở thành sân bay đẳng cấp thế giới, đáp ứng nhu cầu đón tiếp du khách quốc tế và hỗ trợ sự phát triển của Sun Phu Quoc Airways (“SPA”).

CAI triển khai các hoạt động tại hiện trường.

Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai bên kết hợp thế mạnh phát triển điểm đến của SG với kinh nghiệm chuyên môn hàng không toàn cầu của CAI, được xây dựng trên nền tảng năng lực vận hành gắn với Sân bay Changi Singapore và kinh nghiệm hợp tác với hơn 90 sân bay tại hơn 35 thị trường trên thế giới của CAI.

Khát vọng chung của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ và hàng không. Đối với nhiều du khách, sân bay là ấn tượng đầu tiên và cũng là trải nghiệm cuối cùng về một điểm đến. Tại PQC, chúng tôi hướng tới kiến tạo hành trình di chuyển liền mạch, thuận tiện và đáng nhớ, phản ánh bản sắc riêng của đảo Ngọc, đồng thời tăng cường kết nối Phú Quốc với thế giới.

Khát vọng chung vượt ra ngoài phạm vi Phú Quốc

Phú Quốc không chỉ là một điểm đến mà còn là điểm khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác giữa CAI và SG tại Việt Nam.

CAI và SG làm việc, chuẩn bị cho PQC phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Together, welcoming the world to Phu Quoc

A shared ambition for a world-class airport.

As Vietnam prepares to welcome the world for APEC 2027, Phu Quoc is entering an exciting new chapter. Changi Airports International (“CAI”) congratulates Sun Group (“SG”) on taking over the management of Phu Quoc International Airport (“PQC”) and is proud to be SG’s operating partner in completing Terminal 2 (“T2”) and transforming PQC into a world-class destination airport in Vietnam to support the growth of Sun Phu Quoc Airways (“SPA”).

Our close partnership combines value propositions of SG's destination development and CAI's global airport expertise, drawing on the capabilities behind Singapore Changi Airport and CAI's experience across more than 90 airports in over 35 markets.

Together, our ambition goes beyond creating hospitality and airport infrastructure. For many travelers, an airport is their first and last experience of a destination. At PQC, we envisage the travel experience as seamless and memorable, reflecting the island's distinctive character while strengthening its connections with the world.

And our shared ambition extends beyond Phu Quoc

Phu Quoc is both a destination and a beginning for CAI’s partnership with SG in Viet Nam.