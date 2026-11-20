Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy giới thiệu về hệ thống mốc quốc giới cho học sinh Trường PTNT TH&THCS Thanh Thủy.

Tại chương trình, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; hệ thống đường biên, mốc quốc giới và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Các em học sinh cũng được phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định liên quan đến khu vực biên giới.

Thông qua những câu chuyện thực tế, ví dụ gần gũi, các em được tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng; nhận biết những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ biên giới như tự ý tác động, di chuyển mốc giới, vượt biên trái phép, tiếp tay cho buôn lậu.

Các em học sinh tích cực trao đổi, trả lời câu hỏi tại buổi tuyên truyền pháp luật về biên giới.

Chương trình góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với nhà trường trong giáo dục truyền thống. Qua đó, giúp học sinh hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới; khuyến khích mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi, tích cực vận động người thân chấp hành pháp luật, cùng tham gia bảo vệ biên giới.