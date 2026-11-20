Ban Tổ chức trao quà cho các em học sinh - Ảnh: H.Đ

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 chiếc xe đạp với tổng giá trị là 150 triệu đồng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường: THCS Đồng Phú, THCS Đức Ninh, THCS Đồng Sơn và tiểu Học Đức Ninh.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 100 suất quà tiền mặt, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Phát biểu tại chương trình, đại diện nhà tài trợ chia sẻ mong muốn những chiếc xe đạp sẽ trở thành phương tiện đồng hành, giúp học sinh thuận lợi hơn trong việc đến trường; đồng thời tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 4 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho đại diện các trường học nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).