Thiếu tá Giàng A Chớ đứng lớp dạy xóa mù chữ.

Nhiều năm gắn bó với công tác xóa mù chữ ở địa bàn biên giới, Thiếu tá Giàng A Chớ, Đội trưởng Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Thanh Luông là một trong những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, giảng dạy các lớp học đặc biệt ấy.

Trước đây, khi công tác tại Đồn Biên phòng Si Pa Phìn, anh được chỉ huy đơn vị phân công phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà trường tuyên truyền, vận động người dân tham gia học tập. Không quản ngại đường xa, địa hình cách trở, anh cùng đồng đội đến từng bản, gặp gỡ từng hộ gia đình, kiên trì vận động bà con đến lớp.

Thiếu tá Giàng A Chớ chia sẻ: “Trước đây, khi đơn vị phân công, tôi phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, trường học trên địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân tham gia học xóa mù chữ. Đồng thời trực tiếp đứng lớp dạy chữ cho bà con”.

Với Thiếu tá Giàng A Chớ, đứng lớp dạy chữ là công việc đòi hỏi sự kiên trì và thấu hiểu; bởi học viên phần lớn là người trưởng thành, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thời gian dành cho học tập không nhiều. Sau một ngày lao động trên nương, bà con mới có thể tranh thủ đến lớp. Bởi vậy, người thầy giáo quân hàm xanh lựa chọn cách truyền đạt phù hợp, vừa giảng giải bằng tiếng phổ thông, vừa sử dụng tiếng dân tộc để học viên dễ tiếp nhận. “Với người dân là đồng bào dân tộc Mông, tôi thường sử dụng song song cả tiếng Mông và tiếng phổ thông để truyền tải kiến thức để bà con dễ hiểu, dễ nhớ hơn…” - Thiếu tá Chớ chia sẻ.

Đặc biệt, quá trình tổ chức lớp học cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ biên phòng gần dân, hiểu dân hơn. Qua những buổi học, những câu chuyện đời thường, tình cảm quân dân ngày càng thêm gắn bó. Người lính không còn xa lạ trong bộ quân phục nơi cửa khẩu, đường biên mà trở thành người thầy, người bạn đồng hành cùng bà con trên hành trình tìm kiếm tri thức.

Bên cạnh các lớp xóa mù chữ cho người dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn quan tâm đến việc học tập, rèn luyện của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua những chương trình như: “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”. Tại các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chăm lo việc ăn ở, học tập, động viên các em vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục đến trường. Từ những bữa cơm, giờ tự học đến sự quan tâm, chỉ bảo trong sinh hoạt hằng ngày, người lính biên phòng trở thành điểm tựa để các em thêm vững tin trên con đường học tập.

Đồn biên phòng Nậm Nhừ phối hợp với các nhà trường tổ chức "Tiết học biên cương".

Các đơn vị chú trọng đưa kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vào trường học thông qua mô hình “Tiết học biên cương”. Để đưa những kiến thức về biên giới đến gần hơn với học sinh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ thường xuyên phối hợp với các trường học tổ chức những buổi ngoại khóa, trực tiếp đứng lớp truyền đạt kiến thức cho học sinh. Các tiết học tập trung vào tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, kiến thức pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cho biết: Thông qua mô hình “Tiết học biên cương”, đơn vị phối hợp với các nhà trường tổ chức giảng dạy những nội dung thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học sinh. Việc tổ chức các tiết học được đơn vị phối hợp thực hiện trong giờ ngoại khóa, tập trung nhiều hơn ở các trường từ cấp THCS trở lên. Đây là lứa tuổi học sinh đã có nền tảng nhận thức nhất định, có khả năng tiếp thu và trao đổi sâu hơn về những vấn đề liên quan đến biên giới, chủ quyền lãnh thổ và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Mỗi “Tiết học biên cương” cũng là dịp để học sinh được tiếp cận những câu chuyện chân thực về cuộc sống, công việc của người lính. Điều đáng quý ở người thầy giáo quân hàm xanh là dù ở vị trí công tác nào, họ vẫn sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ đứng lớp khi địa phương, nhà trường cần.

Giai đoạn 2019 - 2025, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và chính quyền địa phương triển khai công tác xóa mù chữ, nâng cao dân trí. Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các đơn vị đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện biên giới mở 19 lớp xóa mù chữ cho 490 học viên. Riêng 2 năm 2023 - 2024, các đơn vị phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng các xã biên giới mở 70 lớp, thu hút gần 3.940 lượt người tham gia; đồng thời triển khai hơn 50 chuyên đề theo kế hoạch hoạt động của trung tâm.

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm hướng dẫn con nuôi đồn biên phòng làm bài tập.

Trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho người dân các bản làng xa xôi trong các lớp học xóa mù chữ hay tiết học ngoại khóa trong trường học, những người thầy giáo “quân hàm xanh” đã mang con chữ đến với những người chưa từng có cơ hội đến trường, truyền tình yêu Tổ quốc cho thế hệ trẻ về trách nhiệm bảo vệ biên cương.

Bằng những việc làm thiết thực, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí. Trên hành trình lặng lẽ gieo chữ, những người thầy giáo “quân hàm xanh” đã và đang góp phần xây dựng vùng biên ngày càng bình yên, no ấm và phát triển.