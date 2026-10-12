Chặn nguy cơ cúm A lây lan

Tiêm phòng vaccine cúm cho trẻ nhằm hạn chế nguy cơ lây lan bệnh Cúm A. Ảnh: TTXVN phát

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.650 ca cúm, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc cúm A tăng liên tục trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 98 ca, tăng trên 60% so với tháng 8; trong 12 ngày đầu tháng 10, ghi nhận 72 ca, tăng khoảng 73% tổng số ca của cả tháng 9.

Theo ngành Y tế, cúm A lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp. Sự gia tăng giao lưu, tiếp xúc trong cộng đồng, đặc biệt tại trường học, nơi làm việc và những địa điểm tập trung đông người, cùng với diễn biến thời tiết thay đổi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan. Bên cạnh đó, việc chưa tiêm vaccine cúm đầy đủ và một số người vẫn đi học, đi làm khi có triệu chứng bệnh cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Trước diễn biến trên, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện các cụm ca mắc trong cộng đồng, nhất là tại trường học, nơi làm việc và những địa điểm tập trung đông người. Các cơ sở y tế chủ động theo dõi tình trạng bệnh nhân, bảo đảm khả năng tiếp nhận, thu dung và điều trị, đặc biệt đối với các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng. Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất thiết yếu, sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương, các cơ sở giáo dục và cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh; khuyến cáo tiêm vaccine cúm hằng năm; thực hiện giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang tại nơi đông người và hạn chế tiếp xúc khi có triệu chứng mắc bệnh… Người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền, cần theo dõi sát sức khỏe, đến cơ sở y tế khám khi có dấu hiệu bất thường, không tự điều trị kéo dài tại nhà.

Việc chủ động phòng bệnh của mỗi người dân, cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương, trường học, cơ quan, đơn vị, có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế lây lan và kiểm soát dịch bệnh ngay từ cộng đồng...