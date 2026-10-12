Điều trị thành công nhiều 'ca khó' cho người cao tuổi

Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho cụ bà 100 tuổi

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vừa phẫu thuật thay khớp háng bán phần không xi măng thành công cho cụ bà T.T.H., 100 tuổi, bị gãy vùng liên mấu chuyển, đường gãy lan vào cổ xương đùi sau một cú ngã nhẹ.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau vùng khớp háng và hạn chế vận động. Kết quả chụp X-quang xác định tổn thương gãy vùng liên mấu chuyển xương đùi, đường gãy lan vào vùng cổ xương đùi. Các đánh giá về tim mạch, xét nghiệm và cận lâm sàng cơ bản cho thấy người bệnh đủ điều kiện để cân nhắc phẫu thuật.

TS.BS Lưu Danh Huy cùng ê-kíp thực hiện ca thay khớp háng cho người bệnh 100 tuổi

Theo TS.BS Lưu Danh Huy - Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, với người bệnh cao tuổi, đặc biệt là những người trên 90 tuổi, việc điều trị cần được đánh giá toàn diện và hội chẩn đa chuyên khoa.

Các chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Tim mạch, Gây mê hồi sức cùng Hội đồng chuyên môn đã thống nhất phương án gây tê tủy sống và thay khớp háng bán phần không xi măng cho người bệnh. Mục tiêu là giúp người bệnh sớm ngồi dậy, vận động và hạn chế các biến chứng do nằm lâu.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chăm sóc và phục hồi chức năng sớm, bao gồm tập thở, vận động các khớp, tập ngồi dậy và tăng cường vận động phù hợp. Đồng thời, các vấn đề về tim mạch, dinh dưỡng, kiểm soát đau, phòng ngừa nhiễm trùng và huyết khối tĩnh mạch được theo dõi chặt chẽ.

Sau 5 ngày, người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, đã ngồi dậy và chủ động vận động khớp gối. Công tác phục hồi chức năng tiếp tục được triển khai nhằm từng bước giúp người bệnh có thể sớm vận động trở lại.

TS.BS Lưu Danh Huy cho biết, gãy vùng khớp háng ở người cao tuổi có thể xảy ra ngay cả sau những chấn thương nhẹ. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, người bệnh có nguy cơ phải nằm bất động kéo dài, dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi, loét tỳ đè, huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi.

Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã điều trị cho hơn 50 người bệnh trên 80 tuổi, trong đó có nhiều trường hợp bệnh lý khớp háng cần can thiệp phẫu thuật.

Phẫu thuật ung thư lưỡi, nạo vét hạch cổ cho người bệnh 69 tuổi

Các bác sĩ Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, vừa phẫu thuật cắt bán phần lưỡi trái, tạo hình lưỡi và nạo vét hạch cổ cho người bệnh 69 tuổi mắc ung thư lưỡi di căn hạch cổ.

Người bệnh 69 tuổi sau khi được phẫu thuật cắt bán phần lưỡi trái, tạo hình lưỡi và nạo vét hạch cổ

Người bệnh là nam, trú tại Ninh Bình, nhập viện vì đau vùng lưỡi bên trái kéo dài khoảng 2 tháng, triệu chứng tăng lên khi ăn uống và nói chuyện.

Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Tai mũi họng phát hiện tổn thương loét, sùi ở bờ bên trái của lưỡi, kèm hạch cổ bên trái gần vị trí khối u. Người bệnh được chỉ định nội soi, siêu âm, chụp cộng hưởng từ và sinh thiết tổn thương. Kết quả xác định người bệnh mắc ung thư lưỡi, có di căn hạch cổ trái.

Trên cơ sở đánh giá tình trạng lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, TS.BS. Vũ Trung Lương, Phó Trưởng khoa Tai mũi họng, đã tổ chức hội chẩn, xây dựng phương án phẫu thuật phù hợp với tình trạng bệnh.

Ca phẫu thuật do TS.BS. Vũ Trung Lương và ThS.BS. Ngô Thị Thanh Thanh Hiền, Khoa Tai mũi họng, phối hợp với ê-kíp Trung tâm Gây mê hồi sức thực hiện.

Các bác sĩ tiến hành cắt bán phần lưỡi trái, lấy toàn bộ khối u, tạo hình lại lưỡi và nạo vét hạch cổ trái ở các nhóm I, II, III, IV. Đây là phẫu thuật đòi hỏi sự chính xác trong xác định phạm vi tổn thương và loại bỏ khối u, đồng thời bảo đảm an toàn cho người bệnh. Bên cạnh mục tiêu kiểm soát bệnh, việc tạo hình lưỡi còn hướng đến bảo tồn tối đa các chức năng thiết yếu như ăn uống, phát âm và sinh hoạt hằng ngày.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển về Khoa Tai mũi họng để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc được, có thể phát âm và ăn thức ăn mềm. Tuy nhiên, do khối u lớn, phần lưỡi phải cắt bỏ tương đối rộng, người bệnh vẫn được nuôi dưỡng qua sonde dạ dày nhằm bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn hồi phục.

Theo TS.BS. Vũ Trung Lương, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như vết loét ở lưỡi lâu lành, khối bất thường ở lưỡi, đau kéo dài, đau khi nuốt, khó nuốt hoặc nổi hạch vùng cổ. Khi có những biểu hiện này, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Mắc cúm A, cụ ông viêm phổi nặng, phải hỗ trợ thở máy

ThS.BSNT Lê Thị Huyền, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân H.X.T., 72 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Ông đang điều trị bằng thuốc thường xuyên và từng bị tai biến mạch máu não.

Cụ ông 72 tuổi bị biến chứng sau khi mắc cúm A

Trước đó, ngày 6.10, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho khạc đờm, khó thở tăng dần và suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với cúm A. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tình trạng viêm phổi nặng, tổn thương phổi ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trao đổi khí, khiến bệnh nhân phải được hỗ trợ hô hấp với nồng độ oxy khoảng 40-50% để duy trì oxy máu.

Các xét nghiệm ghi nhận phản ứng viêm và các chỉ số nhiễm khuẩn tăng cao. Bệnh nhân được điều trị cúm A, đồng thời điều trị tình trạng nhiễm khuẩn và hỗ trợ hô hấp tích cực.

Sau ba ngày điều trị, bệnh nhân đã hết sốt, huyết động tương đối ổn định. Tuy nhiên, tình trạng tổn thương phổi vẫn còn nặng, chưa thể tự duy trì hô hấp hiệu quả và tiếp tục phải thở máy không xâm nhập với nồng độ oxy hỗ trợ khoảng 40%.

Theo bác sĩ Huyền, một trong những yếu tố khiến quá trình điều trị gặp khó khăn là tiền sử tai biến mạch máu não, đặc biệt là đợt nhồi máu não gần đây, khiến khả năng ho và khạc đờm suy giảm. Trong khi đó, viêm phổi làm tăng tiết dịch đường hô hấp. Khi người bệnh không thể ho khạc hiệu quả, đờm dễ ứ đọng, gây khó khăn cho việc làm sạch đường thở, ảnh hưởng đến thông khí và làm tăng nguy cơ các biến chứng hô hấp.

“Hiện người bệnh vẫn đang trong giai đoạn cấp của bệnh, tổn thương phổi còn nặng và cần tiếp tục được hỗ trợ, chăm sóc đường thở, theo dõi sát. Do khả năng ho khạc kém, quá trình điều trị có thể kéo dài”, bác sĩ Huyền nhận định.

Bác sĩ khuyến cáo, ở người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính, cúm có thể gây viêm phổi, làm nặng thêm các bệnh lý sẵn có, dẫn đến suy hô hấp và những biến chứng nguy hiểm. Người dân, đặc biệt là các nhóm có nguy cơ cao, cần chủ động tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm. Bên cạnh đó, cần duy trì vệ sinh tay, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, giữ không gian sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng mắc bệnh.