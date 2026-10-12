Mua nhà trước ngày cưới, bạn gái đòi đứng tên chung nhưng không muốn góp tiền và coi đó là 'phép thử tình yêu'

Tôi và bạn gái yêu nhau được hai năm. Trong mắt tôi, cô ấy là người tình cảm, biết quan tâm và có nhiều điểm phù hợp để trở thành người bạn đời.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày vui buồn, từng bàn về chuyện cưới xin, con cái và cuộc sống sau hôn nhân. Tôi tin rằng mình đã tìm được người có thể cùng xây dựng một gia đình.

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Tôi có công việc tương đối ổn định, thu nhập khá và luôn cố gắng tiết kiệm. Suốt những năm đi làm, tôi dành dụm từng khoản để sau này có thể tự lo cho cuộc sống của mình, không phải phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Khi quyết định kết hôn, tôi nghĩ điều đầu tiên cần làm là có một chỗ ở ổn định cho hai vợ chồng.

Trước đây, tôi thuê một căn hộ nhỏ gần nơi làm việc không quá đắt nhưng vẫn có những bất tiện. Vì vậy, sau khi tính toán khả năng tài chính, tôi quyết định mua một căn chung cư. Số tiền tích cóp trong nhiều năm của tôi là phần chính, bố mẹ ở quê cũng hỗ trợ thêm một khoản. Đó là tiền họ dành dụm cả đời, muốn giúp con trai có nơi ăn chốn ở tử tế trước khi lập gia đình.

Tôi kể chuyện mua nhà với bạn gái tan đầu, cô ấy vui mặt. Cô nói từ nay hai đứa không phải lo chuyển nhà, cũng không còn cảnh mỗi tháng trả tiền thuê rồi lại thấp thỏm khi chủ nhà muốn lấy lại căn hộ.

Cô còn hào hứng tưởng tượng việc trang trí phòng khách, chọn rèm cửa, mua bàn ăn và chuẩn bị một góc nhỏ để hai đứa cùng uống cà phê vào cuối tuần.

Nhìn cô ấy vui, tôi cũng thấy mọi cố gắng của mình có ý nghĩa. Tôi nghĩ căn nhà sẽ là món quà thiết thực nhất để bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Nhưng rồi cô đề nghị một việc khiến tôi bất ngờ: cô muốn cả hai cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Tôi không phản đối chuyện vợ chồng cùng sở hữu tài sản. Nếu cả hai cùng bỏ tiền mua nhà, cùng gánh khoản vay hoặc có thỏa thuận đóng góp rõ ràng, việc đứng tên chung là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, căn hộ này được mua chủ yếu bằng tiền tôi tích cóp trước hôn nhân, cộng với khoản hỗ trợ của bố mẹ tôi.

Vì thế, tôi nói thẳng rằng nếu muốn cùng đứng tên, hai đứa nên cùng góp tiền, mỗi người một nửa theo thỏa thuận. Điều khiến tôi bối rối là cô không muốn góp tiền nhưng vẫn muốn có tên trên giấy tờ sở hữu.

Cô nói rằng việc tôi để cô đứng tên chung thể hiện trách nhiệm của người đàn ông, đồng thời chứng minh tôi yêu cô và coi cô là người bạn đời thực sự. Theo cô, nếu đã xác định cưới nhau thì không nên phân biệt tiền của anh hay tiền của em. Cô cũng cho rằng việc tôi đặt điều kiện phải đóng góp một nửa khiến cô cảm thấy mình không được tin tưởng.

Tôi cố giải thích rằng tình yêu và quyền sở hữu tài sản không nhất thiết phải chứng minh cho nhau bằng cách ấy. Tôi có thể chia sẻ thu nhập, lo cho gia đình, cùng cô xây dựng cuộc sống sau cưới. Nhưng điều đó khác với việc một tài sản hình thành từ tiền riêng trước hôn nhân phải trở thành tài sản chung khi chưa có sự thống nhất của cả hai.

Tôi đem chuyện này nói với bố mẹ. Họ cho rằng căn hộ nên được mua bằng tiền của tôi, xác định rõ là tài sản riêng trước hôn nhân. Nếu sau này vợ chồng cùng tích lũy để mua thêm nhà hoặc cùng đầu tư một tài sản khác, khi ấy hai người có thể đứng tên chung.

Khi biết quan điểm của gia đình tôi, bạn gái càng giận dữ. Cô kể chuyện này với gia đình mình. Từ đó, tôi liên tục nhận được những lời trách móc rằng tôi ích kỷ, tính toán, không thực sự yêu cô mà chỉ biết giữ tiền cho bản thân.

Gia đình cô cho rằng đã là vợ chồng thì phải coi nhau như một, không thể vừa chuẩn bị cưới vừa phân chia rạch ròi tài sản.

Khi tôi đề nghị cùng bàn bạc một phương án công bằng cho cả hai, cô không muốn nói về khả năng tài chính hay trách nhiệm của mỗi người, mà lập tức xem đó là bằng chứng cho thấy tôi không yêu cô nhiều, thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Chẳng lẽ chỉ vì muốn giữ rõ ràng quyền sở hữu tài sản trước hôn nhân mà tôi trở thành người không biết yêu?

Sau chuyện này tôi có những suy khác về bạn gái và gia đình cô ấy. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện huỷ hôn. Nhưng tôi cũng sợ rằng nếu dừng lại, mọi người sẽ cho rằng tôi quá coi trọng tiền bạc, không biết nhường nhịn người mình yêu.

Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục trong khi cả hai đang bất đồng sâu sắc về niềm tin và sự công bằng, liệu hôn nhân có thật sự hạnh phúc?

Hiện tại, tôi vẫn dự định mua căn hộ bằng khoản tiền đã tích cóp và phần bố mẹ hỗ trợ, đồng thời muốn có một cuộc nói chuyện cuối cùng với bạn gái trước khi đưa ra quyết định. Tôi không muốn biến căn nhà thành phép thử tình yêu, nhưng cũng không muốn dùng việc trao đi một phần tài sản để đổi lấy sự yên tâm của người khác.

Tôi không biết mình có quá cứng nhắc hay không?