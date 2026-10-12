Diễn biến mới nhất về các ổ dịch sốt xuất huyết tại Thanh Hóa

Những ổ dịch sốt xuất huyết (SXH) xuất hiện rải rác tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn.

Trước tình hình đó, chính quyền các cấp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa và ngành y tế đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để, không để dịch bùng phát lan rộng.

Tại tổ dân phố Liên Hải, phường Hải Bình, ổ dịch ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào đầu tháng 10/2026. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng y tế đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiến hành điều tra dịch tễ, giám sát véc-tơ truyền bệnh, tổ chức vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng.

Cán bộ CDC Thanh Hóa điều tra, giám sát dịch tễ. Ảnh: CDC Thanh Hóa.

Tính đến ngày 12/10, ổ dịch này ghi nhận 5 ca mắc, trong đó 4 trường hợp đã điều trị khỏi và xuất viện. Do chỉ số giám sát muỗi và bọ gậy qua kiểm tra 25 hộ dân vẫn ở mức cao, ngành y tế đã tiếp tục phun hóa chất lần thứ hai và tăng cường theo dõi sức khỏe nhân dân trong khu vực nguy cơ.

Tại xã Triệu Sơn, ổ dịch tại thôn Phố Thiều ghi nhận ca bệnh đầu tiên từ giữa tháng 9/2026. Tính đến ngày 12/10, địa phương có 14 trường hợp mắc SXH, trong đó 11 người đã khỏi bệnh, không ghi nhận ca diễn biến nặng hoặc tử vong. Lực lượng chức năng đã triển khai phun hóa chất xử lý diện rộng tại 561/561 hộ gia đình trong thôn và các khu vực lân cận.

Đoàn giám sát của CDC Thanh Hóa chỉ đạo công tác khoanh vùng, xử lý ổ dịch tại Phố Thiều, xã Triệu Sơn. Ảnh: CDC Thanh Hóa.

Tại thôn Lam Sơn, xã Minh Sơn, đến ngày 12/10 ghi nhận 4 trường hợp mắc SXH tại 4 hộ gia đình. Lực lượng y tế đã phối hợp phun hóa chất, giám sát các hộ dân và triển khai biện pháp xử lý theo hướng dẫn chuyên môn.

Trước diễn biến này, CDC Thanh Hóa đã trực tiếp hướng dẫn chuyên môn, phối hợp với các địa phương trong công tác giám sát dịch tễ, điều tra véc-tơ truyền bệnh, phát hiện sớm ca mắc để khoanh vùng xử lý kịp thời.

CDC Thanh Hóa nhấn mạnh, việc xử lý môi trường và phun hóa chất diệt muỗi bắt buộc phải đi đôi với kiểm tra, đánh giá lại mật độ muỗi, bọ gậy sau can thiệp để bảo đảm hiệu quả thực chất, đồng thời duy trì hoạt động diệt loăng quăng, bọ gậy hằng tuần tại các khu vực nguy cơ.

Bên cạnh sự chỉ đạo chuyên môn của ngành Y tế, chính quyền các địa phương đã tập trung huy động lực lượng, các tổ chức đoàn thể cùng nhân dân đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, kiểm tra dụng cụ chứa nước và xóa bỏ các điểm phát sinh muỗi.

Lực lượng chức năng phun hóa chất diệt muỗi diện rộng. Ảnh: Ngọc Hưng.

Công tác truyền thông được duy trì thường xuyên qua hệ thống loa phát thanh cơ sở, tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư và trên các nền tảng mạng xã hội, giúp người dân nắm bắt tình hình dịch bệnh, nhận biết sớm dấu hiệu nghi mắc và tự giác thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Ngoài ra, các cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn cũng được đề nghị tăng cường phối hợp, kịp thời phát hiện và thông báo cho cơ quan chuyên môn những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ.

Thời điểm những tháng cuối năm với thời tiết độ ẩm cao xen kẽ các đợt nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn truyền bệnh Dengue sinh sôi. Ngành y tế khuyến cáo mỗi gia đình cần nâng cao tinh thần chủ động phòng bệnh, thường xuyên kiểm tra, đậy kín các bể chứa nước, thay nước khay đồ dùng, thu gom phế thải và lật úp các vật dụng đọng nước quanh nhà, chủ động nằm màn kể cả ban ngày và mặc quần áo dài tay để tránh muỗi đốt.

Khi xuất hiện các biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.