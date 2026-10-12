Phát hiện chồng ngoại tình nhờ chi tiết không ngờ

Tôi từng nghĩ mình là người hiểu chồng nhất, cho đến ngày nhìn thấy những chữ ký nháy kèm hình trái tim trong tập hồ sơ anh mang về nhà.

Ban đầu, tôi chỉ thấy khó hiểu vì một nữ nhân viên ngân hàng lại ký tên theo cách thân mật như vậy trên từng trang tài liệu công việc. Nhưng khi nhận ra người ký chính là cô đồng nghiệp từng có biểu hiện lạ trên hệ thống chat nội bộ, tôi bắt đầu xâu chuỗi những chuyện bất thường suốt thời gian qua. Và cuộc gọi cho chồng vào giờ nghỉ trưa hôm sau đã khiến những nghi ngờ trong tôi không thể dễ dàng bị gạt đi nữa.

Tôi và chồng quen nhau khi cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng nhỏ. Tôi là giao dịch viên, còn anh là chuyên viên quan hệ khách hàng, có thành tích kinh doanh tốt. Chúng tôi yêu nhau hai năm rồi kết hôn. Những năm đầu, cuộc sống khá êm đềm. Anh chăm chỉ làm việc, từng bước được bổ nhiệm làm trưởng phòng quan hệ khách hàng tại chi nhánh. Tôi tự hào về chồng, tin rằng mình đã lựa chọn đúng người để cùng xây dựng gia đình.

Sau đó, tôi chuyển sang làm công việc văn phòng tại hội sở. Công việc của tôi ổn định hơn, còn chồng ngày càng bận rộn với các mối quan hệ khách hàng. Những bữa cơm tối đủ mặt gia đình dần ít đi. Anh thường nói phải tiếp khách, gặp đối tác, đi thực tế hoặc giao lưu với đồng nghiệp, có khi đến cuối tuần vẫn chưa thể về nhà đúng giờ. Tôi chưa từng nghĩ những lời giải thích ấy có vấn đề. Mỗi lần con hỏi sao bố lại về muộn, tôi đều bênh anh, còn dặn con đừng mè nheo để bố đỡ mệt sau một ngày làm việc.

Cho đến một hôm, khi sử dụng hệ thống chat nội bộ của ngân hàng, tôi nhìn thấy dấu ba chấm xuất hiện trong ô trò chuyện với một nữ đồng nghiệp ở chi nhánh cũ của chồng. Dường như cô ấy đang soạn tin nhắn cho tôi rồi lại xóa đi. Tôi chủ động hỏi: “Hi em, em cần chị hỗ trợ gì à?”. Tôi chờ một lúc nhưng không nhận được câu trả lời. Chuyện nhỏ đến mức nếu không có những gì xảy ra sau đó, có lẽ tôi đã quên từ lâu.

Ảnh minh họa.

Vài ngày sau, chồng mang về nhà một tập hồ sơ khách hàng. Tôi vốn không có thói quen xem giấy tờ công việc của anh, nhưng cái tên khách hàng dài và khá đặc biệt khiến tôi tò mò.

Mở tập hồ sơ ra, tôi thấy một tờ trình khoản vay có nhiều chỗ bị sửa. Điều khiến tôi chú ý không phải những dòng chữ gạch xóa mà là chữ ký nháy ở cuối mỗi trang, bên cạnh đều có một hình trái tim nhỏ. Tôi nhìn kỹ tên người trình hồ sơ rồi bất giác lạnh người: chính là nữ đồng nghiệp từng xuất hiện trong ô chat của tôi.

Tôi tự nhủ có thể mình đang suy diễn. Chữ ký cách điệu không đủ để chứng minh điều gì, một tin nhắn không được hồi đáp cũng chưa nói lên chuyện bất thường. Nhưng tại sao một người làm việc trong ngân hàng lại ký kèm hình trái tim trên từng trang hồ sơ? Và tại sao tôi cứ có cảm giác cô ấy từng muốn nói điều gì đó với mình rồi lại thôi? Càng cố tìm lời giải thích hợp lý, tôi càng không thể ngừng nghĩ đến những buổi tối chồng báo bận, những lần anh về nhà muộn và những cuối tuần các con ngóng bố.

Lần đầu tiên trong đời, tôi quyết định kiểm tra điện thoại của chồng. Trong nhóm chat riêng của phòng do anh quản lý, tôi tìm thấy tài khoản của nữ nhân viên ấy. Những cuộc trò chuyện với các nhân viên khác có thể mở bình thường, nhưng riêng đoạn chat giữa hai người lại được đặt mật khẩu. Tôi thử vài lần, rồi dừng lại vì tay bắt đầu run. Tôi không mở được tin nhắn, cũng không có bằng chứng rõ ràng nào trong tay, nhưng chính sự khác biệt ấy khiến tôi càng bất an. Tôi tự hỏi nếu chỉ là trao đổi công việc, tại sao cuộc trò chuyện này phải được bảo vệ bằng mật khẩu?

Đêm đó, tôi nằm cạnh chồng mà không thể ngủ ngon. Tôi muốn hỏi thẳng, nhưng lại sợ anh phủ nhận và cho rằng tôi ghen tuông vô cớ. Tôi cũng sợ nếu mình im lặng, những điều đang diễn ra sẽ tiếp tục mà tôi chẳng hay biết. Sau một đêm gần như thức trắng, tôi quyết định xin nghỉ làm ngày hôm sau để tự tìm câu trả lời.

Tôi đến quán cà phê gần đối diện cơ quan chồng, chọn chỗ có thể nhìn thấy lối ra vào rồi ngồi chờ. Tôi đã nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu không thấy điều gì bất thường, nhưng càng nhìn đồng hồ, lòng tôi càng nóng như lửa đốt. Đến giờ nghỉ trưa, chồng xuất hiện cùng nữ đồng nghiệp kia. Anh lấy xe máy chở cô ấy rời khỏi cơ quan. Tôi lập tức đứng dậy, trả tiền rồi vội vàng lấy xe đuổi theo, nhưng dòng xe đông đúc khiến tôi nhanh chóng mất dấu cả hai.

Tôi gọi cho chồng ngay sau đó. Điện thoại đổ chuông vài hồi rồi anh bắt máy. Tôi cố giữ giọng bình thường, hỏi anh đang ở đâu. Anh trả lời rằng vẫn đang ở phòng làm việc tại cơ quan. Tôi im lặng vài giây, cố lắng nghe âm thanh phía bên kia nhưng không nghe thấy tiếng xe cộ hay tiếng ồn ngoài đường. Giọng anh bình thản đến mức tôi gần như không nhận ra người đang nói chuyện với mình. Tôi chỉ biết mình vừa tận mắt nhìn thấy anh chở nữ đồng nghiệp rời khỏi cơ quan, vậy mà anh vẫn nói đang ngồi làm việc.

Tôi không hỏi thêm, chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Suốt quãng đường trở về, đầu óc tôi rối bời. Chữ ký hình trái tim, cuộc trò chuyện được đặt mật khẩu, cảnh hai người rời cơ quan cùng nhau và lời nói dối trong cuộc gọi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tôi chưa biết họ đã đi đâu, giữa họ thực sự có quan hệ gì hay còn điều gì mình chưa phát hiện. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm chung sống, tôi không còn đủ bình tĩnh để tin chồng như trước.

Tôi vẫn chưa đối chất với anh. Tôi muốn nghe chính miệng chồng giải thích, nhưng cũng sợ câu trả lời mình nhận được sẽ phá vỡ hoàn toàn cuộc sống gia đình. Tôi đang phân vân nên hỏi thẳng anh ngay lúc này, tìm gặp nữ đồng nghiệp kia để làm rõ hay bình tĩnh thêm một thời gian, giữ lại những thông tin mình đã biết và suy nghĩ kỹ về tương lai của mẹ con mình. Tôi không muốn biến một nghi ngờ thành cuộc cãi vã không lối thoát, nhưng càng không muốn tiếp tục sống trong cảm giác bị che giấu. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ chọn cách nào để đối diện với sự thật?

Phùng Bích Hằng (Bắc Ninh)