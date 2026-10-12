Giám sát chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Dấu hiệu đặc trưng bệnh tay chân miệng ở trẻ. Ảnh minh họa: Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Chín tháng của năm 2026, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 3.069 ca sốt xuất huyết, không có ca tử vong (so với cùng kỳ năm 2025 số mắc giảm 52%, số ca tử vong giảm 2 trường hợp). Đối với bệnh sốt rét, Khánh Hòa ghi nhận 57 ca mắc, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 1 ca sốt rét ác tính, không có ca tử vong. Trước thực trạng trên, công tác tuyên truyền và hoạt động giám sát tại cơ sở được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Ở trạm Y tế xã Ninh Hải (phía Nam tỉnh Khánh Hòa), số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm 2025 đến nay được kiểm soát ở mức thấp, không có ca mắc sốt rét. Theo bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng khoa Phòng bệnh và An toàn thực phẩm, Trạm Y tế Ninh Hải, kết quả trên là nhờ vào thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tích cực công tác diệt bọ gậy, ngủ sử dụng màn che và đi khám sức khỏe ngay khi có biểu hiện.

Dù số ca sốt xuất huyết và sốt rét giảm so với cùng kỳ năm 2025 nhưng số ca mắc tay chân miệng của Khánh Hòa gia tăng khoảng 1,8 lần.

Ngoài ra, toàn tỉnh đã ghi nhận 3.749 trường hợp mắc tay chân miệng, không có trường hợp tử vong. Khu vực Nha Trang có số mắc tay chân miệng cao nhất tỉnh trong 9 tháng của năm 2026, chiếm 27,1% tổng số mắc toàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận 82 ổ dịch, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ 2025, tập trung chủ yếu ở các khu vực: Nha Trang, Cam Lâm, Ninh Hòa và Vạn Ninh. Dự báo số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng mạnh từ tháng 9 và tiếp tục gia tăng trong tháng 10.

Ông Tôn Thất Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thông tin, bệnh tay chân miệng là bệnh có tính chu kỳ, thường bùng phát theo chu kỳ 3-5 năm. Năm 2026, bệnh đang vào giai đoạn cao điểm. Hiện tại, thời tiết biến động thất thường, xen kẽ nắng, mưa, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho virus tồn tại và lây lan trong cộng đồng. Ngoài ra, việc trẻ em tập trung đông tại các cơ sở giáo dục cũng là yếu tố nguy cơ cao làm gia tăng số ca mắc.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường công tác giám sát, theo dõi, xử lý ca bệnh và ổ dịch; hỗ trợ địa phương thực hiện báo cáo ca bệnh trên phần mềm theo quy định; phân bổ vật tư, hóa chất. Người dân được khuyến cáo nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng; thực hiện nghiêm các hướng dẫn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần chủ động đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được thăm, khám.