Chăm lo từ bữa ăn giữa ca

Công nhân Công ty TNHH Elite Long Thành (phường Long Thành) trong bữa cơm giữa ca.

Từ nâng giá trị suất ăn, đa dạng thực đơn đến tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, nhiều DN trên địa bàn Đồng Nai đang nỗ lực cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca, góp phần chăm lo sức khỏe NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Chú trọng dinh dưỡng, cải thiện chất lượng bữa ăn

Công ty TNHH Elite Long Thành (phường Long Thành) hiện có gần 4 ngàn lao động. Những năm qua, DN không ngừng cải thiện chất lượng suất ăn giữa ca, thay đổi thực đơn, nâng cấp không gian nhà ăn, tạo điều kiện để công nhân nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Hiện suất ăn giữa ca có giá trị 28 ngàn đồng/suất. Đây là một trong những chính sách thiết thực nhằm cải thiện đời sống NLĐ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Elite Long Thành, DN tổ chức bếp ăn tập thể theo đảm bảo an toàn thực phẩm. Quy trình lấy mẫu thức ăn được bộ phận y tế và Công đoàn cơ sở giám sát chặt chẽ. DN cũng chú trọng cải thiện thực đơn, lựa chọn các món ăn có lợi cho sức khỏe NLĐ. Hằng ngày, NLĐ được đăng ký suất ăn theo nhu cầu với 3 mức: ăn chay, ăn ít và ăn nhiều.

Để bảo đảm chất lượng bữa ăn giữa ca, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố thường xuyên chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn cho NLĐ, chú trọng chất lượng suất ăn. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.

Việc nâng cao giá trị suất ăn giữa ca góp phần cải thiện đời sống, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của DN đối với NLĐ. Chị Lê Thị Hạnh, công nhân Công ty TNHH Elite Long Thành cho biết: Bữa ăn bảo đảm chất lượng giúp công nhân bổ sung năng lượng, giảm mệt mỏi, duy trì sức khỏe và nâng cao hiệu quả làm việc. “Suất ăn được cải thiện giúp công nhân thêm phấn khởi, yên tâm làm việc, qua đó nỗ lực nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm” - chị Hạnh chia sẻ.

Tại nhiều DN, giá trị bữa ăn giữa ca dành cho NLĐ được nâng lên mức 25-30 ngàn đồng/suất, chưa bao gồm chi phí nhân công, điện, nước. Theo đó, DN đầu tư bếp ăn, thuê đầu bếp bên ngoài chế biến và trả lương nhân viên.

Tại Công ty TNHH Sản xuất - thương mại Thiên Long Long Thành (xã An Phước), nhà ăn được bố trí rộng rãi, thoáng mát, bảo đảm vệ sinh. Đến giờ ăn giữa ca, công nhân xếp hàng ngay ngắn, vui vẻ nhận những khay cơm đã được nhà bếp chuẩn bị. Để nâng cao chất lượng bữa ăn, Công đoàn cơ sở phối hợp giám sát từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, chế biến đến phục vụ; đồng thời lắng nghe ý kiến NLĐ để kịp thời điều chỉnh thực đơn. DN chú trọng 3 yếu tố gồm: giá trị dinh dưỡng, khẩu vị và môi trường nhà ăn nhằm bảo đảm chất lượng bữa ăn.

Anh Lê Văn Việt, làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất - thương mại Thiên Long Long Thành cho biết: Công nhân làm việc theo dây chuyền, thường xuyên đứng máy và làm việc theo ca nên bữa ăn có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung năng lượng, duy trì sức khỏe và bảo đảm hiệu quả công việc. Vì vậy, bên cạnh tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi, NLĐ ngày càng quan tâm đến chất lượng bữa ăn giữa ca.

Nâng cao trách nhiệm chăm lo

Theo Liên đoàn Lao động thành phố, đến nay, toàn thành phố có gần 1,7 ngàn DN hỗ trợ bữa ăn giữa ca cho NLĐ. Các DN thực hiện bằng nhiều hình thức như: tự tổ chức bữa ăn tại chỗ, thuê nhà cung cấp, phát tiền hoặc hỗ trợ một phần chi phí. Trong 9 tháng của năm 2026, có 11 DN điều chỉnh giá trị bữa ăn ca cho NLĐ đạt hoặc cao hơn mức khuyến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các Công đoàn cơ sở phát huy vai trò trong khảo sát nhu cầu, lấy ý kiến công nhân và thương lượng với người sử dụng lao động về giá trị suất ăn, chế độ hỗ trợ khi tăng ca cũng như điều kiện phục vụ bữa ăn. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, từ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến đến chất lượng suất ăn thực tế. Việc công khai thực đơn, tiếp nhận phản hồi và kịp thời khắc phục hạn chế giúp nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự tin tưởng cho NLĐ.

Bên cạnh duy trì chất lượng bữa ăn hằng ngày, nhiều DN còn phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Chương trình Bữa cơm Công đoàn, góp phần bổ sung dinh dưỡng trong bữa ăn, tạo không khí gần gũi, đoàn kết. Tiêu biểu như tại Công ty Thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam (phường Nhơn Trạch), Bữa cơm Công đoàn năm 2026 diễn ra trong không khí ấm áp với sự tham gia của gần 1 ngàn NLĐ. Điểm nhấn là suất ăn trị giá 90 ngàn đồng/suất, cao hơn nhiều so với bữa ăn hằng ngày. Hoạt động này tạo cơ hội để lãnh đạo DN và Công đoàn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của NLĐ.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam cho biết: Đối với công nhân, việc được DN hỗ trợ bữa ăn giữa ca đầy đủ dinh dưỡng không chỉ giúp bảo đảm sức khỏe mà còn góp phần giảm chi phí sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, bên cạnh nâng cao giá trị suất ăn, DN chú trọng kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, bảo đảm an toàn thực phẩm và điều chỉnh thực đơn phù hợp với khẩu vị NLĐ.

Bữa ăn giữa ca là chế độ thiết thực, gắn liền với đời sống hằng ngày của NLĐ. Đặc biệt, trong bối cảnh giá cả thị trường tăng cao, DN càng cần quan tâm cải thiện chất lượng bữa ăn. Khi mỗi suất ăn bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, công nhân có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, yên tâm làm việc và gắn bó với DN. Đây cũng là một trong những nền tảng để giữ chân nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, góp phần cùng DN phát triển sản xuất, kinh doanh.