Có nhà Hà Nội, tích cóp được 500 triệu đồng và 1 cây vàng, người đàn ông muốn tậu xế hộp nhưng vợ khuyên ngăn

Sở hữu nhà riêng, thu nhập ổn định và khoản tích lũy đáng kể, một gia đình trẻ tại Hà Nội đang tính chuyện mua ô tô để thuận tiện chăm sóc hai con nhỏ và đi lại mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, bài toán chi phí mua xe, tiền dự phòng và những khoản phát sinh sau đó khiến người chồng vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.

BĂN KHOĂN CHUYỆN MUA Ô TÔ

Người đàn ông 34 tuổi cho biết gia đình đang có khoảng 500 triệu đồng tiền mặt cùng 1 cây vàng. Anh cân nhắc mua xe cũ trong khả năng tài chính hoặc vay thêm để sở hữu xe mới, trong khi vợ muốn tiếp tục tích lũy đến khi có 1 tỷ đồng mới tính chuyện mua sắm.

“Em chào các bác, em năm nay 34 tuổi, đã có vợ và hai con nhỏ đang học mầm non. Em đã có nhà mặt đất nhỏ nhỏ tại Hà Nội cách đây khoảng hơn 3 năm, không vay nợ. Đến nay hai vợ chồng cũng đã tích góp được khoảng 500 triệu đồng tiền mặt và 1 cây vàng.

Hiện tại em đang có nhu cầu mua ô tô để phục vụ gia đình, chủ yếu đi về quê (cách Hà Nội khoảng 120km) và thỉnh thoảng đi chơi cuối tuần quanh Hà Nội. Đi làm hàng ngày khoảng 12km cả đi về, hai con đều học gần nhà. Nhà em nằm trong ngõ nên không để được xe, phải gửi bãi gần nhà.

Tổng thu nhập hai vợ chồng hiện khoảng 50 triệu đồng/tháng (cả hai đều làm văn phòng), mỗi năm hai vợ chồng tiết kiệm được khoảng 250 – 300 triệu đồng. Em đang phân vân giữa hai hướng.

Thứ nhất là mua xe mới khoảng 700 triệu đồng, cần vay thêm (trả góp hoặc vay người thân), lúc đó sẽ không còn tiền dự phòng.

Thứ hai là mua xe lướt tầm 500 triệu đồng trở xuống, không cần vay, nhưng sau khi mua thì số tiền còn lại chỉ khoảng 100 triệu đồng.

Vợ em thì khuyên nên tiết kiệm thêm đến khoảng 1 tỷ đồng, sau đó trích 500 triệu đồng mua xe (cũ hay mới lúc đó tính), còn lại 500 triệu đồng để phòng thân vì công việc và thị trường hiện đang khá biến động.

Các bác cho em xin ý kiến với ạ. Với tình hình hiện tại của em thì nên chọn hướng nào cho hợp lý? Em cảm ơn các bác nhiều!”.

Ở góc nhìn thận trọng, một bình luận cho rằng gia đình chưa nên mua xe vào thời điểm này. Theo người này, taxi và các dịch vụ đưa đón vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại, đồng thời giúp tránh những khoản chi cố định khi sở hữu ô tô.

“Với tình hình kinh tế của gia đình bạn thì không nên, đi đâu thì đi taxi. Tính ra còn kinh tế hơn nhiều so với các chi phí nuôi xe hàng tháng. Mua ô tô là tiêu sản”.

Cùng quan điểm trên, một ý kiến khác nhấn mạnh đặc thù giao thông tại Hà Nội. Việc đi làm bằng xe máy vốn thuận tiện, còn những chuyến về quê có thể sử dụng xe dịch vụ, nhờ đó khoản tiền dành dụm không bị hao hụt bởi chi phí vận hành phương tiện.

“Không nên mua ạ, xe là tiêu sản. Ở Hà Nội di chuyển đi làm bằng xe máy tiện hơn, mà về quê thì có xe dịch vụ giờ cũng rẻ. Mỗi tháng nuôi ô tô cũng tốn kém, khoản tích luỹ càng nhỏ lại”.

Ở chiều ngược lại, có người lại khuyến khích gia đình lựa chọn một mẫu xe cũ trong khoảng 200 - 300 triệu đồng.

“Làm con 200 – 300 triệu đồng là thoải mái nhu cầu rồi bạn, còn để tiền phòng thân. Thích thì nên mua, đừng nghe mấy người kêu tiêu sản này nọ, có những thứ nó là trải nghiệm không thể đo bằng tiền được”.

Một thành viên khác cũng nghiêng về phương án mua xe cũ với ngân sách khoảng 300 - 350 triệu đồng. Người này cho rằng việc sở hữu chiếc xe vừa túi tiền sẽ tạo cảm giác an tâm hơn so với mua xe đắt tiền nhưng phải vay nợ.

“Mua xe cũ tầm 300 – 350 triệu đồng là có xe đi ổn rồi bác ạ. Đi con xe 700 triệu đồng mà túi không có tiền, lại còn nợ thì không tự tin bằng đi xe 300 triệu đồng mà trong túi tiền sẵn. Xe cộ nó nhiều chi phí ẩn, có tiền phòng thân vẫn hơn. Bác bằng tuổi em, em cũng mua xe 300 triệu đồng (khả năng có thể mua xe to hơn mà xét đến nhu cầu thì cần vậy), còn lại tiết kiệm và đầu tư, con cái còn nhỏ nên ưu tiên tích luỹ phòng bất trắc”.

Không phải ai cũng đặt nặng việc phải có sẵn khoản tiền lớn mới mua ô tô. Một người chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi quyết định mua xe mới dù gia đình vẫn đang ở nhà thuê. Với người này, sự chủ động trong những chuyến về quê, đặc biệt khi có con nhỏ, là lợi ích thiết thực mà phương tiện cá nhân mang lại.

“Nên mua bạn nhé, nhất là nhà có con nhỏ. Nhà mình đang đi thuê nhưng mình vẫn chọn mua ô tô trước. Lúc chưa mua mình cũng cứ phân vân lên xuống. Sau toàn người vào nói nọ kia nào là tiêu sản, nào là nuôi tốn kém, nhưng khi mua rồi thì mình thấy rất ưng, nhất là có con nhỏ, rất chủ động.

Tết nhất về quê nội ngoại, một chốn ba nơi. Vì vậy mình nghĩ bạn nên xem có phù hợp với gia đình bạn không, chứ để người khác khuyên góp ý thì chắc chắn như trên mình nói rồi. À mà nhà mình mua xe mới luôn, nói không với đồ cũ, dăm ba bữa chẳng may hỏng hóc thì quá tội tiền xe mới”.

Trong khi đó, cũng có đánh giá nền tảng tài chính của gia đình khá vững vàng. Người này cho rằng mức thu nhập và khả năng tiết kiệm 250 - 300 triệu đồng mỗi năm đủ để cân nhắc mua xe khoảng 500 triệu đồng, đồng thời vẫn duy trì được một phần tài sản dự phòng.

“Tài chính nhà em quá đẹp rồi. Có nhà Hà Nội không nợ, thu nhập 50 triệu đồng, dư ra 250 – 300 triệu đồng/năm. Tiền nuôi xe vài triệu một tháng, chỉ bằng một góc nhỏ thu nhập, không ảnh hưởng gì đến nồi cơm cả.

Tuổi thơ của con không chờ đợi, hai bé đang tuổi mầm non, về quê 120 km hay mưa gió nắng nôi ở Hà Nội thì vất vả cho các con lắm. Tiền mất đi có thể kiếm lại, nhưng trải nghiệm và sự an toàn của vợ con là vô giá.

Mua xe tầm 500 triệu đồng, nhà em vẫn giữ lại được 1 cây vàng dự phòng. Với tốc độ cày ra 300 triệu đồng/năm của hai vợ chồng, chỉ 1 - 2 năm sau là tài khoản lại đầy ắp như cũ, mà đổi lại cả nhà đã có xe sướng tê người. Đừng đợi đến 1 tỷ đồng mới mua xe. Đời người ngắn lắm, vừa tầm là mua thôi em ạ”.

Một góc nhìn khác đến từ người đã có kinh nghiệm sử dụng ô tô sau thời gian dài sở hữu bằng lái nhưng ít cầm lái. Theo chia sẻ, chiếc xe không chỉ giúp việc di chuyển thuận tiện hơn mà còn tạo thêm động lực để cả gia đình thường xuyên đi chơi, dã ngoại và tận hưởng thời gian bên nhau.

“Nói chung là tùy quan điểm thôi bạn ơi. Quan điểm của mình là mua xe bằng 1/2 tiền tích góp thôi để đề phòng có việc. Có thể mua xe vay mượn thêm chút của người thân quen, gia đình để có động lực trả.

Mọi người cứ bảo mua xe như nuôi thêm một người, rồi là đi đâu gọi taxi nhưng mình vẫn quyết định mua con Fadil để đi vì lấy bằng lái 3 năm rồi mà không chạy xe. Có con xe thì mới chăm đi hơn, đi nhiều mới vững và có động lực cho con đi picnic nọ kia vì tiện bỏ đồ lên cốp chứ bình thường bảo gọi xe hay thuê tự lái không phải xe mình đi không quen, đồ đạc bê lên bê xuống lỉnh kỉnh. Mình thấy mua xe thì đời sống của gia đình nâng cao”.

Đa số bình luận đều khuyên nên mua ô tô và phải phù hợp với tình hình tài chính của gia đình

THU NHẬP BAO NHIÊU MỖI THÁNG THÌ ĐỦ KHẢ NĂNG MUA Ô TÔ?

Việc mua ô tô không chỉ dừng lại ở khoản tiền bỏ ra ban đầu mà còn kéo theo nhiều chi phí duy trì trong suốt quá trình sử dụng như xăng dầu, bảo dưỡng định kỳ, bảo hiểm, phí gửi xe và những khoản phát sinh khác.

Vì vậy, trước khi quyết định mua xe, cần xác định cụ thể thu nhập hàng tháng và khả năng chi trả để bảo đảm phương tiện thực sự đáp ứng nhu cầu đi lại mà không tạo thêm áp lực kinh tế.

Theo một nguyên tắc tài chính phổ biến, tổng chi phí dành cho ô tô bao gồm tiền trả góp và chi phí vận hành nên được giới hạn trong khoảng 20 - 25% thu nhập hàng tháng.

Trước khi xuống tiền mua xe, có ba yếu tố quan trọng cần được cân nhắc. Đầu tiên là nhu cầu sử dụng. Nếu ô tô chủ yếu phục vụ việc đi làm, đưa đón gia đình, đi công tác hay kinh doanh, mục đích này sẽ quyết định loại xe, phân khúc giá và mức chi phí vận hành phù hợp.

Tiếp theo là tình hình tài chính hiện tại. Thu nhập có ổn định hay không, khoản tiền mặt sẵn có là bao nhiêu, có cần vay trả góp hay không đều là những vấn đề cần tính toán kỹ. Bên cạnh đó, các khoản nợ đang tồn tại và quỹ dự phòng cũng cần được xem xét để tránh rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính sau khi mua xe.

Cuối cùng là thứ tự ưu tiên trong các kế hoạch cá nhân và gia đình. Nếu việc mua ô tô ảnh hưởng đến những mục tiêu quan trọng hơn như mua nhà, đầu tư hoặc tích lũy cho con cái, quyết định này cần được cân nhắc lại. Xác định rõ mục tiêu tài chính sẽ giúp lựa chọn thời điểm mua xe phù hợp và duy trì sự ổn định lâu dài.

Với mức thu nhập 10 - 15 triệu đồng/tháng, việc sở hữu ô tô nhìn chung chưa được khuyến khích. Nguyên nhân là chi phí sử dụng phương tiện có thể chiếm tới 30 - 50% tổng thu nhập bao gồm tiền xăng, bảo dưỡng, gửi xe, bảo hiểm và khoản trả góp nếu mua xe bằng vốn vay. Điều này dễ khiến ngân sách dành cho sinh hoạt và tiết kiệm bị thu hẹp đáng kể.

Khi thu nhập đạt khoảng 15 - 20 triệu đồng/tháng, khả năng mua ô tô bắt đầu khả thi hơn, nhất là khi lựa chọn xe cỡ nhỏ, xe giá rẻ hoặc xe đã qua sử dụng. Một số dòng xe phổ thông hay những mẫu xe thuộc phân khúc giá dưới 500 triệu đồng có thể được cân nhắc tùy theo nhu cầu.

Trong trường hợp mua xe trả góp, khoản thanh toán hàng tháng nên được kiểm soát trong khoảng 20 - 25% thu nhập để không ảnh hưởng đến các chi phí thiết yếu. Người mua cũng nên chuẩn bị trước ít nhất 20 - 30% giá trị xe, đồng thời duy trì quỹ dự phòng dành cho bảo hiểm, sửa chữa và các khoản phí liên quan. Việc lựa chọn ngân hàng có lãi suất cạnh tranh, điều kiện vay minh bạch và kỳ hạn phù hợp cũng góp phần giảm áp lực lên dòng tiền hàng tháng.

Ở mức thu nhập 20 - 25 triệu đồng/tháng, việc mua một chiếc ô tô cỡ nhỏ hoặc tầm trung có thể được tính đến nếu các khoản chi tiêu khác đã được kiểm soát tốt. Nếu chưa đủ tiền mua xe bằng hình thức thanh toán một lần, phương án trả góp có thể giúp giảm áp lực vốn ban đầu. Tuy nhiên, cần tính toán đầy đủ cả tiền gốc, lãi vay và chi phí sử dụng để tránh tình trạng thu nhập không đủ đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Khi thu nhập đạt từ 30 triệu đồng/tháng trở lên, khả năng sở hữu ô tô sẽ linh hoạt hơn. Với nền tảng tài chính phù hợp, người mua có thể cân nhắc nhiều dòng xe thuộc phân khúc phổ thông, tầm trung, thậm chí cao cấp hơn mà không nhất thiết phải tạo ra áp lực quá lớn lên ngân sách gia đình.