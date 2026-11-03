Giá vàng hôm nay 3/11 cập nhật mới nhất. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nhẫn, vàng DOJI, vàng PNJ, vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K, vàng 10K, vàng hôm nay 3/11 tăng hay giảm? Giá vàng hôm nay 3/11 bao nhiêu một lượng?

Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 3/11 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng trong nước

Chiều 2/11, giá vàng SJC tiếp tục được giữ nguyên so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 17h10 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này không đổi so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 134,5 - 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên giao dịch 2/11 sau đợt bán tháo ở phiên trước đó, trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Vào lúc 13 giờ 33 phút ngày 2/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 3.907,94 USD/ounce, sau khi đã chạm mức thấp nhất trong một năm ở phiên trước đó. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 0,5%, lên 3.916,70 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,2% lên 50,16 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,3% lên 1.435,34 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Kyle Rodda, Chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại công ty tài chính Capital.com, nhận định giá vàng chỉ đang ghi nhận đợt bật tăng kỹ thuật sau đợt bán tháo, kết hợp với việc giá dầu hạ nhiệt vào đầu tuần đã mang lại đôi chút giải tỏa cho thị trường kim loại quý nói chung.

Giá dầu thô phiên này đã giảm hơn 3% sau khi có thông tin các nhà đàm phán Iran đã có mặt tại Doha vào ngày 1/11 để tiến hành ngày đàm phán thứ ba liên tiếp với các bên trung gian Qatar, nhằm thúc đẩy một thỏa thuận kết thúc cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giá năng lượng duy trì ở mức cao thường làm tăng dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Giới đầu tư hiện đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ diễn ra vào ngày 3/11, cũng như những tác động của sự kiện này đối với chính sách tài khóa và tâm lý chung của thị trường.