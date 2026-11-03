Giá trị hạnh phúc trong trường học

Xác định an toàn là yếu tố quan trọng để xây dựng trường học hạnh phúc, ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực nhằm bảo vệ học sinh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh chú trọng đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện dạy học, sinh hoạt bán trú, nội trú, Sở GD-ĐT còn phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trước những nguy cơ tiềm ẩn.

Thông qua các hoạt động giao lưu, xử lý tình huống, trình chiếu video và sân khấu hóa, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và chủ động phòng tránh các nguy cơ lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại trên không gian mạng. Đồng thời, khuyến khích giáo viên, phụ huynh tăng cường trò chuyện, lắng nghe, đồng hành cùng con em; phát huy vai trò chủ động của học sinh trong lan tỏa thông điệp sử dụng internet an toàn, ứng xử văn minh và kịp thời hỗ trợ bạn bè trước những dấu hiệu bất thường trên môi trường mạng.

Môi trường thân thiện giúp người thầy thêm yêu nghề, gắn bó và nhiệt huyết với công việc - Ảnh: Nh.V

Các CSGD còn đặc biệt quan tâm đầu tư, xây dựng và duy trì bếp ăn bán trú bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tại Trường tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Hới), thực đơn bán trú được xây dựng phong phú, công khai theo tuần, chú trọng cân đối dinh dưỡng và chất lượng thực phẩm. Đặc biệt, hằng ngày, giáo viên đều chụp ảnh các bữa ăn gửi vào nhóm phụ huynh, khuyến khích phụ huynh phối hợp giám sát chất lượng bữa ăn tại trường.

Cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú luôn được nhà trường quan tâm, từ lựa chọn thực phẩm, xây dựng thực đơn đến kiểm tra, giám sát quá trình chế biến và tổ chức bữa ăn nhằm giúp học sinh được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ, phát triển khỏe mạnh và củng cố niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường.

Em Trần Nhật Mai, học sinh lớp 4 cho hay: “Em rất thích bữa ăn tại trường vì có nhiều món ngon. Ngày nào em cũng ăn hết khẩu phần của mình vì mỗi bữa ăn đều có các món mới rất hấp dẫn”. Không riêng Trường tiểu học Đồng Phú, nhiều CSGD trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, thực hiện công khai thực đơn, tạo điều kiện cho phụ huynh tham gia giám sát…

Nhằm tạo không khí vui tươi, khơi dậy niềm hứng khởi mỗi khi đến trường, các CSGD còn chú trọng tổ chức đa dạng hoạt động trải nghiệm, văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, giúp học sinh phát huy năng lực, sở trường và phát triển toàn diện.

Tại Trường mầm non Bảo Ninh (phường Đồng Hới), trẻ được tham gia nhiều hoạt động sáng tạo như tạo hình bánh sinh nhật, vẽ khuôn mặt biểu lộ cảm xúc... Từ những trải nghiệm gần gũi, sinh động đó, các bé có cơ hội rèn luyện khả năng quan sát, tư duy sáng tạo, sự khéo léo, đồng thời học cách nhận biết và thể hiện cảm xúc.

Xây dựng trường học hạnh phúc là hành trình cần sự chung tay của nhà trường, gia đình và xã hội. Khi thầy cô tận tâm, học sinh biết yêu thương, sẻ chia và phụ huynh luôn đồng hành, mỗi ngày đến trường sẽ thực sự là một ngày vui, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, tích cực và phát triển bền vững.

Xác định tình yêu thương, sự sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau là những giá trị cốt lõi tạo nên môi trường học đường hạnh phúc, nhiều trường học đã tổ chức hiệu quả phong trào “Nuôi heo đất tình bạn” và diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp-Nói không với bạo lực học đường”.

Qua đó, học sinh không chỉ hình thành ý thức tiết kiệm, biết quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn mà còn được nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng lối sống tích cực và cách ứng xử văn minh.

Cùng với đó, hoạt động giới thiệu sách theo chủ đề hằng tháng được các trường chú trọng triển khai, trở thành một hình thức giáo dục nhẹ nhàng, giàu ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách cho học sinh. Tại Trường tiểu học Võ Ninh (xã Quảng Ninh), mỗi tháng, học sinh được tiếp cận với những cuốn sách mang thông điệp nhân văn gắn với các chủ đề khác nhau.

Qua từng trang sách, những bài học về tình yêu thương, lòng nhân ái và sự biết ơn được truyền tải một cách gần gũi, giúp các em biết trân trọng những người xung quanh và thể hiện tình cảm bằng những lời nói, việc làm giản dị trong cuộc sống hằng ngày.

Cô giáo Đặng Thị Hồng Hoa, Trường THPT Lê Hồng Phong cho rằng: Nền tảng của một môi trường giáo dục lành mạnh phải bắt đầu từ tập thể sư phạm đoàn kết, dân chủ, nơi mỗi cán bộ, giáo viên đều được tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện phát huy năng lực, đóng góp ý kiến. Đặc biệt, sự quan tâm, động viên và ghi nhận kịp thời những nỗ lực, đóng góp của mỗi cá nhân sẽ góp phần tạo động lực làm việc, tăng cường sự gắn kết trong tập thể. Khi người thầy được làm việc trong môi trường thân thiện, nhận được sự sẻ chia từ đồng nghiệp và sự ghi nhận từ nhà trường, họ sẽ thêm yêu nghề, gắn bó với tập thể, có nhiều động lực và nhiệt huyết hơn trong công tác giảng dạy, chăm sóc và đồng hành cùng học sinh.