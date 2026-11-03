Tỷ giá USD hôm nay (3-11): Đồng USD quay đầu giảm

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,10%, hiện ở mức 101,77.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch thứ Hai (2-11), trong bối cảnh giá dầu lao dốc và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm. Trong tuần này, thị trường tài chính quốc tế sẽ đón nhận hàng loạt sự kiện đáng chú ý, trong đó có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, các dữ liệu quan trọng về thị trường lao động và loạt quyết định chính sách tiền tệ từ nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.

Về dữ liệu kinh tế, Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) cho biết chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Mỹ tăng lên 55,5 điểm trong tháng trước, so với mức 54,5 điểm trong tháng 9, trong khi giá đầu vào vẫn duy trì ở mức cao. Trong tuần này, thị trường cũng sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu về thị trường lao động Mỹ, với điểm nhấn là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 quan trọng của Chính phủ Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Sáu.

Hôm nay, cử tri Mỹ sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm quyết định liệu đảng Dân chủ có thể giành lại quyền kiểm soát Quốc hội từ đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump hay không. Kinh tế và giá cả sinh hoạt ở mức cao là những vấn đề trọng tâm được cử tri quan tâm. Đảng Dân chủ được dự báo sẽ giành chiến thắng tại Hạ viện, nhưng việc giành quyền kiểm soát Thượng viện có thể khó khăn hơn.

Đồng EUR tăng 0,3%, lên mức 1,1192 USD, bất chấp việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch vào cuối ngày thứ Sáu tuần trước đã điều chỉnh triển vọng tín nhiệm của Pháp từ mức “ổn định” xuống “tiêu cực”, do tình hình nợ công ngày càng xấu đi.

Chỉ số PMI sản xuất khu vực đồng EUR do S&P Global công bố cho thấy hoạt động sản xuất tại khu vực này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá tốt trong tháng 10, mặc dù tốc độ tăng đã chậm lại do tăng trưởng đơn đặt hàng mới suy yếu. Trong khi đó, chi phí gia tăng do giá năng lượng và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng tiếp tục gây sức ép lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Một loạt ngân hàng trung ương dự kiến công bố các tuyên bố chính sách tiền tệ trong tuần này, bao gồm Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), Ngân hàng Trung ương Na Uy và Ngân hàng Trung ương Thụy Điển.

Đồng bảng Anh tăng 0,1%, lên mức 1,3406 USD. Dữ liệu PMI cho thấy các nhà sản xuất Anh bước vào quý cuối cùng của năm 2026 với mức tăng trưởng sản lượng mạnh nhất trong hơn hai năm. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng nhanh của chi phí có thể khiến Ngân hàng Trung ương Anh lo ngại, trong bối cảnh ngân hàng này được dự báo sẽ tăng lãi suất.

So với đồng yên Nhật Bản, đồng USD tăng 0,23%, lên mức 157,89 yên/USD. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết trong toàn văn báo cáo triển vọng kinh tế hằng quý rằng lãi suất thực của nước này gần đây đã tăng lên, đặc biệt tại các kỳ hạn dài và siêu dài.

Ảnh minh họa: Bloomberg

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (3-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.631 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 24.400 đồng - 26.862 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra quay đầu giảm, hiện ở mức 27.192 đồng - 30.055 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: