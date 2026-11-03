Iraq, Jordan và Ai Cập thúc đẩy dự án đường ống dầu chiến lược

Kỹ thuật viên làm việc tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông tin được công bố ngày 2-11, đại diện 3 nước đã họp trực tuyến hôm 1-11 để thảo luận các thông số kỹ thuật, thiết kế và vận hành dự án. Cuộc họp do ông Ali Warid Hammoud, Tổng Giám đốc Công ty Dự án Dầu khí Iraq (SCOP), chủ trì trong khuôn khổ Hội đồng Điều phối ba bên.

Các bên tập trung đánh giá đường kính đường ống, công suất vận chuyển, lưu lượng dầu phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, cùng phương án kết nối các tuyến nhánh. Dự án được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn vận chuyển dầu Iraq ra thị trường quốc tế thông qua các hành lang kết nối với Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Ngoài đường ống Basra–Haditha, 3 nước còn thảo luận kế hoạch xây dựng tổ hợp hóa dầu chung, phát triển kho dự trữ dầu chiến lược và mở rộng năng lực lọc dầu. Ai Cập đề xuất hợp tác xây dựng cơ sở chế biến dầu nặng, sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và triển khai các công trình dầu khí.

Các bên cũng xem xét khả năng hợp tác phát triển công nghệ sản xuất hydro sạch, mở rộng phạm vi hợp tác từ dầu khí truyền thống sang năng lượng mới.

Ông Hammoud nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi dữ liệu và phối hợp kỹ thuật thường xuyên để đẩy nhanh nghiên cứu khả thi, tháo gỡ vướng mắc về thiết kế và tiến tới triển khai các dự án xuyên biên giới.

Nếu được hiện thực hóa, chương trình hợp tác có thể giúp Iraq giảm phụ thuộc vào các tuyến xuất khẩu hiện có, đồng thời mở rộng liên kết năng lượng và công nghiệp giữa 3 quốc gia.

Tuy nhiên, dự án vẫn cần hoàn tất các bước nghiên cứu và thống nhất phương án kỹ thuật trước khi triển khai thực tế.