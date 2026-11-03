Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt hơn 1.455 triệu USD

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, gồm: hạt điều, thủy sản, rau quả, quặng, khoáng sản khác và hạt tiêu. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là ô tô nguyên chiếc, máy móc, thiết bị, phụ tùng, sản phẩm hóa chất, vải dệt may...

Người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại Hải quan Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Về thu ngân sách, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.271 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2025; thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu đạt 53,3 tỷ đồng, tăng 107%, bằng 190% dự toán. Nguồn thu tập trung chủ yếu tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, trong năm, tỉnh triển khai nhiều giải pháp giảm chi phí logistics, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, tổng chi phí dịch vụ tại cửa khẩu giảm từ 2,15 - 2,6 triệu đồng/xe; phí làm thủ tục giảm từ 1,5 - 2 triệu đồng xuống còn 500.000 - 700.000 đồng/xe; phí kho bãi còn khoảng 200.000 đồng/xe. Đặc biệt, từ ngày 1/9/2026, việc triển khai cấp giấy thông hành cho lái xe qua lại cửa khẩu để giao nhận hàng hóa đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 1 triệu đồng/xe chi phí thuê lái xe trung chuyển.

Bên cạnh đó, tỉnh hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) từ ngày 28/5/2026; triển khai kiểm định ô tô nhập khẩu ngay tại cửa khẩu và thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh. Đồng thời, điều chỉnh giảm 20% mức thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu, miễn thu phí đối với một số mặt hàng phương tiện, máy móc chuyên dùng nhập khẩu từ Trung Quốc… Qua đó, góp phần giảm chi phí thông quan, rút ngắn thời gian giao nhận hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.