Cơn 'nghiện' chip nhớ đưa Hàn Quốc tiệm cận mốc xuất khẩu 1.000 tỷ USD

Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc nắm giữ 83% thị trường chip nhớ toàn cầu. Ảnh: Bloomberg.

Tờ Korea Joongang Daily cho biết Hàn Quốc đang trên đà trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới đạt kim ngạch xuất khẩu hàng năm 1.000 tỷ USD. Nhờ mảng chất bán dẫn bùng nổ do sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc lần đầu vượt 900 tỷ USD trong 10 tháng năm 2026.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/11 công bố báo cáo thương mại hàng tháng, cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 115,28 tỷ USD trong tháng 10, tăng 93,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc từ tháng 1-10 đạt 930 tỷ USD. Với tốc độ hiện tại, Hàn Quốc được dự đoán sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD vào cuối tháng 11.

Trước Hàn Quốc, chỉ có Mỹ, Đức và Trung Quốc từng đạt kim ngạch xuất khẩu hàng năm 1.000 tỷ USD. Mỹ và Đức chạm mốc này năm 2006, trong khi Trung Quốc đạt được vào năm 2007. Trung Quốc cần 13 năm để tăng kim ngạch hàng năm từ 100 tỷ lên 1.000 tỷ USD, trong khi Đức mất 30 năm và Mỹ mất 31 năm. Hàn Quốc sắp đạt cột mốc này 31 năm sau khi kim ngạch hàng năm lần đầu tiên vượt 100 tỷ USD năm 1995.

Bệ phóng "chất bán dẫn"

Ngành bán dẫn là động lực lớn nhất thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc.

Xuất khẩu chip tăng vọt 259,4% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 56,44 tỷ USD trong tháng 10. Nhu cầu và giá cả của chip nhớ tăng cao khi hàng loạt công ty công nghệ lớn tiếp tục đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Riêng xuất khẩu chip nhớ tăng 360,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 50,14 tỷ USD trong tháng 10.

Trong khi đó, các sản phẩm bán dẫn chiếm 49% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Tỷ trọng này, vốn duy trì ở mức khoảng 30% từ tháng 1-4, tăng lên 49,8% trong tháng 9.

“Kim ngạch xuất khẩu hàng năm gần như chắc chắn đạt 1.000 tỷ USD trong tháng 11”, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Kim Jung-kwan cho biết.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt kỷ lục nhờ chất bán dẫn bùng nổ do sự phát triển mạnh mẽ của AI. Ảnh: Reuters.

“Thành tựu này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng với các ngành công nghiệp tiên tiến, bao gồm chất bán dẫn từ cơn sốt ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo, cũng như Hàn Quốc đã chứng minh khả năng cạnh tranh bất chấp những điều kiện bên ngoài đầy thách thức”, ông Kim chia sẻ thêm.

Bộ trưởng Kim cũng lưu ý “nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang khó khăn khi các nền kinh tế lớn ngày càng ưu tiên lợi ích trong nước và chuỗi cung ứng toàn cầu đang trải qua quá trình tái cấu trúc. Chúng tôi sẽ tập trung tăng cường hợp tác thương mại với các nước lớn để giảm thiểu yếu tố không chắc chắn và đảm bảo lợi ích từ tăng trưởng xuất khẩu sẽ tác động đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Cuộc đua của hai ông lớn công nghệ Hàn Quốc

Theo Rest of World, Samsung và SK Hynix nắm giữ 83% thị trường chip nhớ toàn cầu. Hiện tại, hai doanh nghiệp chạy đua giành vị trí dẫn đầu thông qua việc thắt chặt quan hệ với các doanh nghiệp Mỹ.

SK Hynix duy trì lợi thế dẫn đầu từ lâu trên thị trường chip nhớ băng thông cao (HBM) toàn cầu nhờ sở hữu các công nghệ lõi tiên tiến và sớm thiết lập quan hệ hợp tác với Nvidia. Các loại chip nhớ chuyên dụng này cho phép bộ xử lý AI truy cập lượng lớn dữ liệu với tốc độ cao, là thành phần thiết yếu trong các hệ thống huấn luyện và vận hành mô hình AI.

Trong khi đó, trong năm qua, Samsung tăng hơn gấp đôi thị phần trên thị trường chip nhớ băng thông cao (HBM), giành thêm khách hàng từ SK Hynix, đồng thời mở rộng hợp tác với Nvidia và OpenAI.

Đối với các công ty AI Mỹ như Nvidia và OpenAI, sự cạnh tranh giữa SK Hynix và Samsung rất quan trọng, bởi quyền kiểm soát chip nhớ có thể ảnh hưởng đến tốc độ và chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng AI thế hệ mới.

Chip nhớ HBM4E 12 lớp của SK Hynix Inc. Ảnh: Bloomberg.

"Vị trí dẫn đầu về công nghệ mang tính sống còn, được đánh giá trên năng lực sản xuất, bởi toàn ngành công nghiệp chip nhớ đang hạn chế về công suất. Tất cả công ty hàng đầu trong lĩnh vực DRAM - gồm SK Hynix, Samsung và Micron - đều tận dụng các thỏa thuận và hợp đồng dài hạn với khách hàng để tùy chỉnh sản phẩm HBM. Họ chuyển dịch từ mô hình kinh doanh hàng hóa phổ thông, vốn là đặc thù truyền thống của ngành chip sang cung cấp các sản phẩm chuyên biệt hơn”, Christopher Miller - Phó giáo sư lịch sử quốc tế tại Trường Luật và Ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts (Mỹ) - nhận định.

SK Hynix thắt chặt quan hệ với ngành công nghiệp AI tại Mỹ, điển hình là dự án xây dựng cơ sở đóng gói chip tiên tiến trị giá 4 tỷ USD ở bang Indiana, chính thức khởi công hồi tháng 8.

Samsung cũng từng bước thâm nhập thị trường Mỹ. Hồi tháng 3/2025, Samsung hợp tác với Nvidia phát triển công nghệ AI-RAN (mạng truy cập vô tuyến tích hợp trí tuệ nhân tạo), một công nghệ cho phép nhúng trực tiếp AI vào trạm phát sóng di động và thiết bị mạng viễn thông.

Tháng 10/2025, Samsung tham gia dự án Stargate của OpenAI cùng với SK Hynix nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng AI. Samsung và Nvidia lên kế hoạch xây dựng “nhà máy AI”, thuộc một phần sáng kiến ​​quy mô toàn Hàn Quốc, triển khai 260.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia cho các đơn vị như Samsung, SK Hynix, Hyundai, Naver và chính phủ Hàn Quốc. Trong đó, Samsung tiếp nhận khoảng 50.000 bộ.

Hồi tháng 6, ChatGPT Enterprise và Codex của OpenAI được cung cấp cho toàn bộ nhân viên Samsung Electronics tại Hàn Quốc, cũng như nhân viên thuộc bộ phận trải nghiệm thiết bị trên toàn cầu. Theo OpenAI, đây là “một trong những đợt triển khai quy mô lớn nhất từ ​​trước đến nay”.

Tới tháng 9, OpenAI thông báo hợp tác với Samsung phát triển các dòng chip thế hệ mới.

“Nvidia vẫn là yếu tố then chốt quyết định thị trường HBM. Ai là người chiến thắng trong cuộc đua giữa Samsung và SK Hynix sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc Samsung có giành thêm thị phần từ tay SK Hynix trong vai trò nhà cung cấp dòng chip Nvidia Vera Rubin hay không. Ngoài ra, việc xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp chip AI khác như AMD và Broadcom cũng mở ra cơ hội gián tiếp gia tăng thị phần”, Ben Reynolds - chuyên gia phân tích cấp cao tại tổ chức nghiên cứu độc lập Rhodium Group - kết luận.