Trưởng thôn trẻ gần dân

Năm 2019, anh Đinh Quang Huy lên đường nhập ngũ và vinh dự được kết nạp Đảng trước khi xuất ngũ. Năm 2022, thi đỗ vào Trường đại học Luật-Đại học Huế, những năm tháng trên giảng đường không chỉ giúp anh tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn tạo cơ hội để anh rèn luyện kỹ năng tổ chức, vận động tập thể và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Tốt nghiệp đại học rồi trở về địa phương, khi được giới thiệu đảm nhận vị trí trưởng thôn, anh không khỏi bất ngờ và trăn trở. “Được lãnh đạo xã động viên cùng sự khích lệ, ủng hộ của gia đình và bà con, tôi quyết định nhận nhiệm vụ trưởng thôn Tân Sơn từ ngày 1/7/2026. Với tôi, đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để góp sức cho quê hương”, anh Huy chia sẻ.

Anh Đinh Quang Huy (bên trái) tuyên truyền pháp luật cho người dân - Ảnh: X.V

Là địa bàn miền núi, đời sống người dân thôn Tân Sơn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh nhỏ lẻ. Hiện, thôn có 142 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu, trong đó có 15 hộ nghèo. Người dân trong thôn luôn đoàn kết, cần cù lao động. Tuy nhiên, diện tích đất sản xuất của người dân hạn chế, mùa hè thường thiếu nước sinh hoạt. Bên cạnh đó nhiều người trong thôn đi làm ăn xa nên công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng gặp không ít khó khăn.

Anh Huy xác định, muốn làm tốt công việc trước hết phải gần dân, hiểu dân và lắng nghe ý kiến của người dân. Thay vì chỉ tập trung vào các cuộc họp, anh chủ động trao đổi, giải thích những vấn đề bà con quan tâm, phối hợp với cấp ủy, Ban công tác Mặt trận thôn để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất của từng hộ.

Một trong những công việc đầu tiên anh Huy cùng Ban công tác Mặt trận thôn thực hiện là rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự cẩn trọng, khách quan. Trong quá trình rà soát, một số hộ chưa hiểu rõ các quy định, tiêu chí phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo nên còn băn khoăn nhưng anh đã kiên trì phân tích từng nội dung để người dân hiểu rõ. Nhờ đó, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn đến nay đã cơ bản hoàn thành, nhận được đồng thuận cao của bà con.

Ông Cao Văn Minh, một người dân địa phương chia sẻ: “Trong quá trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo, anh Huy đã trao đổi, giải thích cụ thể để gia đình tôi hiểu rõ các tiêu chí, quy định, vì thế tôi và bà con đồng thuận cao. Nhiều việc khác của thôn, anh cũng làm rất nhiệt tình, nhất là quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ bà con trong phát triển kinh tế”.

Anh Huy còn là hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết trong thôn. Hằng ngày, anh đều hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh. Anh cũng thường xuyên giải thích, hướng dẫn người dân tìm hiểu các quy định của pháp luật, tháo gỡ những vướng mắc ban đầu trong các vấn đề pháp lý mà người dân gặp phải.

Thôn Tân Sơn có những tiềm năng để phát triển kinh tế, nhất là chăn nuôi, trồng rừng. Toàn thôn có khoảng 50ha rừng trồng, 10 hộ chăn nuôi lợn với quy mô khá lớn; 12 người đi làm việc ở nước ngoài có địa chỉ và 48 người đi làm ăn xa. Ngoài ra, nguồn lao động của thôn khá đông, có sức trẻ, sức khỏe tốt.

Anh Huy chia sẻ: “Để phát triển kinh tế, tôi cùng chi bộ, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chú trọng vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, vận động người dân chăm sóc các loại cây trồng, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, nâng cao thu nhập”…

Bên cạnh vận động nội lực trong cộng đồng, Trưởng thôn Tân Sơn Đinh Quang Huy cũng chủ động rà soát, tổng hợp những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của người dân để đề xuất UBND xã quan tâm hỗ trợ, như: Xây dựng công trình nước sạch, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất; đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành Đinh Hải Lý cho biết: “Anh Đinh Quang Huy là trưởng thôn trẻ nhất trong xã; được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, tinh thần cầu thị và nhiệt huyết với công việc. Dù mới đảm nhận nhiệm vụ nhưng anh đã chủ động tìm hiểu địa bàn, gần gũi với Nhân dân, tích cực phối hợp với cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức liên quan để triển khai công việc hiệu quả”...