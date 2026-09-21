U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: 1 điểm là đủ

U23 Uzbekistan mang đến ASIAD 20 dàn cầu thủ trẻ, chủ yếu là lứa U21, với định hướng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2028, giải đấu đồng thời là vòng loại Olympic. Ban huấn luyện đội bóng Trung Á này đang tạo điều kiện để cho càng nhiều cầu thủ có điều kiện được thi đấu. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, thắng U23 Philippines (5 - 1) và U23 Kuwait (2 - 0), U23 Uzbekistan nhiều khả năng sẽ tiếp tục xoay tua đội hình ở trận gặp U23 Việt Nam, vừa để các trụ cột nghỉ ngơi, vừa trao cơ hội cho những gương mặt còn lại.

U23 Việt Nam chỉ cần thêm 1 điểm là giành vé vào tứ kết ASIAD 2026. Ảnh: AFC

Với U23 Việt Nam, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đang có 4 điểm sau 2 trận đấu với U23 Kuwait và U23 Philippines. Đội cần ít nhất 1 điểm nữa để có thể đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả trận đấu còn lại của bảng đấu giữa U23 Philippines gặp U23 Kuwait.

Việc U23 Uzbekistan đã chắc suất đi tiếp và nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình không mạnh nhất sẽ là cơ sở để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn thành mục tiêu.

Nhưng dù chơi với đội hình dự bị, U23 Uzbekistan vẫn sẽ rất mạnh bởi hầu hết các cầu thủ đều có chiều cao, thể hình và kỹ thuật tốt. Với việc không chịu áp lực nào về tâm lý, các cầu thủ U23 Uzbekistan sẽ chơi với tâm lý thoải mái khi gặp U23 Việt Nam. Đội bóng Trung Á này đang thể hiện khả năng pressing và chuyển đổi trạng thái rất ấn tượng. Ở 2 trận đã đấu, họ nhiều lần ghi bàn thắng từ những tình huống chuyển đổi trạng thái tấn công rất nhanh ngay sau khi cướp bóng ngay trên phần sân đối phương. Đây là điều mà các tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam cần lưu ý. Các cầu thủ sẽ cần phải xử lý bóng gọn gàng, hạn chế tối đa mất bóng ở những khu vực nguy hiểm.

Nhiều khả năng trận này HLV Đinh Hồng Vinh sẽ cho các cầu thủ U23 Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công. Nếu không thua trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp. Trong trường hợp Những chiến binh sao vàng giành chiến thắng sẽ đứng đầu bảng C.

Kịch bản sẽ khiến U23 Việt Nam có nguy cơ mất vé vào tứ kết là thất bại trước U23 Uzbekistan, đồng thời U23 Kuwait đánh bại U23 Philippines. Khi đó, U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 4 điểm và vị trí thứ hai sẽ được xác định dựa trên các tiêu chí xếp hạng của giải. Hiện tại, U23 Việt Nam có hiệu số +2, trong khi U23 Kuwait là -2. Đây là một lợi thế quan trọng với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Nếu chỉ nhìn vào mục tiêu là tấm vé tứ kết, một trận hòa đương nhiên chấp nhận được. HLV Đinh Hồng Vinh có thể tính toán nhân sự, giảm thiểu rủi ro. Đó là cách tiếp cận hoàn toàn bình thường khi phía trước vòng knock-out rất quan trọng.

Tuy nhiên, trận đấu cũng là cơ hội để HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện mục tiêu khác của mình. Trước đối thủ được đánh giá là ứng viên vô địch như Uzbekistan, đây sẽ là thước đo cho bản lĩnh của U23 Việt Nam. Trận đấu cũng được xem là “bài tổng duyệt” cho vòng tứ kết của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Trong trường hợp đi tiếp, U23 Việt Nam sẽ chạm trán một trong hai đối thủ là U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia. U23 Hàn Quốc đang nắm lợi thế để đứng nhất bảng D. Do đó, việc dẫn đầu bảng C và chạm trán U23 Saudi Arabia sẽ giúp cơ hội tiến sâu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của U23 Việt Nam được nhận định là không dễ dàng, bởi ở cấp độ U23, Uzbekistan đang thuộc nhóm đầu châu Á. Đây cũng là đối thủ nhiều duyên nợ với Việt Nam, với dấu ấn đặc biệt tại VCK U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc).

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 12 giờ ngày 22/9 tại Nagoya City Mizuho (Nhật Bản).